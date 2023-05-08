お笑いコンビ『さらば青春の光』の東ブクロが、高校3年生のときに書いた作文を書籍化した、わずか2ページの『笑いについて』（幻冬舎）が、フリマアプリで1万円で落札される異常人気となっている。なぜ、そんな事態になっているのか？発端は、3月に彼らの公式YouTubeチャンネルのドッキリ企画として、東ブクロが文集に寄せた作文『笑いについて』が公開されたこと。「【ドッキリ検証】ブクロが高三の時に書いたイタ過ぎる作文