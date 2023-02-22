新宿区の夜の光景/Anthony Shaw/Adobe Stock東京（ＣＮＮ）進んで海外旅行に行きたいとは思わない日本人が、驚くほど増えている。米調査会社モーニング・コンサルトが昨年実施した調査によると、再度の旅行は気が進まないという日本人は３５％に上り、どの国よりも多かった。観光行動や観光心理に詳しい玉川大学の中村哲教授は、この結果に意外性はないと話し、コロナ禍以前の２０１９年から、年に１回以上海外旅行をするという日