ユヴェントスを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ監督が、同クラブに所属するイタリア代表FWフェデリコ・キエーザを叱責したようだ。12日、イタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じている。財政難による不正会計で勝ち点「15」の剥奪処分を受けて、大きく順位が後退したユヴェントスは12日、セリエA第22節でフィオレンティーナと対戦した。試合は34分にMFアドリアン・ラビオのゴールで先制に成功すると、最後までこの1