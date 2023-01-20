2020年から続くコロナ禍に見舞われながらも、健闘し続けるファミレス業界。昨今は低価格の飲食店も増え、この不景気もあり、一部の低価格ファミレスを除いては、ファミレス自体が「やや高級」といった声も囁かれる。そんななか、『ロイヤルホスト』は「高級路線」を守り続け、専門店よりリーズナブルでありながらも、安定した美味しさを提供し続けている。そうしたブランドイメージの良さだろうか、藤井隆がロイホでディナーショ