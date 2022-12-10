岸田首相は10日、臨時国会が閉会したことを受けて記者会見し、防衛力を強化するために増税を行うことについて、「未来の世代に対する責任だ」と理解を求めた。岸田首相は、これまで防衛費増額の財源として、2027年度以降、増税によって1兆円強を確保する方針を表明し、与党に検討を指示している。法人税を軸に与党内で検討が進んでいるが、自民党内からは、増税反対論が出ている。10日の会見で岸田首相は、「増税が目的ではない。