人が１日に必要な水の量は？中国科学院などが解明研究論文が掲載された国際学術誌「サイエンス」。（資料写真、深圳＝新華社配信）【新華社深圳11月27日】中国科学院深圳先進技術研究院は25日、同院生物医薬・技術研究所エネルギー代謝・生殖研究センターのジョン・スピークマン（JohnRogerSpeakman）首席科学者が約100の国際チームと共同で、人体が1日に必要とする水分量の予測式を導き出し、人間の水