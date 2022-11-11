タレントの中川翔子（37）が9日、自身のYouTubeチャンネルで、「水没した自宅のその後をお話します。」と題した動画を投稿した。【映像】浸水した中川翔子の家中川は10月2日に母が住む家の2階で、飼っている猫が洗濯機のホースを抜いてしまい、中川の住む1階のリビングの天井、壁、床が水浸しになってしまった事を報告。つらそうな表情を見せていた。この日投稿した動画では、「その後、天井が剥がれ落ちてきましたね、壁紙