たくさん入れても型崩れしないし、どんな服にも合わせやすい巾着バッグって最高じゃない？ 昼は暑くて、朝晩は冷え込む季節。行きは暑くても、帰りは寒いかもな〜と思うと、毎日何を着ていこうか悩みます。そんな寒暖差ストレスを感じる秋にぴったりな1着を無印良品で見つけました。無印良品のシャツ無印良品 「両面起毛フランネル長袖シャツ」 2,990円（税込） ※身長170cm Lサイズ着用こちらは「両面起毛フランネル長袖シャツ」