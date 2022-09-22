歌手でタレントの研ナオコ（69）が21日、ヘア＆メイクアップアーティスト・河北裕介氏の公式インスタグラムに登場。“河北メイク”によって変身した姿が公開された。【写真】「カッコ良すぎる…!!」“河北メイク”で変身した研ナオコ河北氏は「9月21日発売の創刊18周年記念マキア11月号 あの、研ナオコさんにメイクさせて頂きました」と報告し、“河北メイク”をほどこした研の写真をアップ。囲み目メイクに赤リップが印象的