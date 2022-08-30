新型コロナ感染拡大は、外出や宴席の自粛が広がり飲食業界を直撃した。コロナ関連支援のゼロ・ゼロ融資（実質無担保、無利子融資）や雇用調整助成金（以下雇調金）の特例制度の他、飲食業には時短協力金なども支給されたが、苦境を抜け出せない飲食店も多かった。飲食業の倒産は、2020年は過去最多の842件を記録した。緊急事態宣言の発令などで大人数や夜間の外食控えが定着し、飲食業者の売上が激減した。東京商工リサーチは