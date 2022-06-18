ウクライナ軍がロシア軍のタグボートを撃沈したと発表した/Telegram/Ukrainian President's Office（ＣＮＮ）ウクライナ軍は１７日、黒海で弾薬、兵器や人員を運んでいたロシア軍の小型船舶を撃沈したと発表した。船はロシア軍が占領し、戦略的な要衝とされるウクライナ領ズミイヌイ島（スネーク島）へ向かっていたという。ウクライナ海軍は通信アプリ「テレグラム」上で、この船舶はタグボートの「ワシリー・ベフ」とし、ロシア海