彼女へのプレゼントは、基本的に相手を喜ばせたくて渡すもの。ですが、付き合いたての時期に渡すと、喜ばせるつもりがドン引きさせてしまうこともあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「付き合って間もない彼女に渡すと引かれてしまう危険があるもの」をご紹介します。【１】男性が作詞作曲をしたラブソング「付き合った女の子には全員曲を贈ってるんじゃないの（苦笑）」（２０代女性）