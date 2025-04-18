株式会社Rainmakers涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、人気のメイク前部分用シートパック「ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック」から、ブランド初の医薬部外品となる、肌荒れ・ニキビを防ぐ「ウォンジョンヨ 薬用モイストアップレディスキンパック（医薬部外品）」を4月25日（金）より全国発売いたします。【取扱店】ウォンジョンヨ公式オン
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