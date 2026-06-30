世界赤外線光学選別機市場、2032年に約27.64億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）7.86％で成長（2026～2032年）
LP Informationの最新レポート「世界赤外線光学選別機市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/794938/infrared-optical-sorting-machine）によると、世界市場は2032年に2,763.94百万米ドルに達し、2026年から2032年の年平均成長率（CAGR）は7.86%となる見込みです。
赤外線光学選別機は、近赤外線、短波赤外線、またはマルチスペクトル画像を利用して、物料の反射・透過スペクトルを解析し、自動で識別・排出する産業装置です。一般的なシステムは、供給・搬送機構、赤外光源、カメラまたは分光センサー、画像・スペクトル処理、高速エアバルブまたは機械式排出装置、制御ソフト、安全部品で構成されます。外観が似ていても成分が異なる物料、内部欠陥、水分差、異物、汚染物を検出し、食品・農産物、プラスチック・リサイクル、鉱物・工業材料、医薬品、高度な品質管理に利用されます。
主な成長要因：
1. 穀物、ナッツ、コーヒー、青果、種子、穀粒加工では、食品安全、純度、品質の均一性に対する要求が高まっています。赤外線は、可視色カメラだけでは識別しにくいカビ、虫害、殻、異物、内部品質差を検出でき、高精度選別機の導入を促進します。
2. 循環型経済政策と再生材規格の強化により、プラスチック、ガラス、電子廃棄物、混合固形廃棄物のリサイクルが拡大しています。近赤外分光はポリマー、水分、材料組成を分類し、再生材の純度向上、手選別の削減、資源価値の向上に寄与します。
3. マルチスペクトル画像、InGaAs検出器、分光解析、マシンビジョン、ディープラーニングの進歩により、高速搬送でも低コントラストの欠陥を認識できます。自己学習レシピ、遠隔診断、トレーサビリティ、ライン連携が自動化と保守性を高めています。
4. 加工企業は、人件費上昇、熟練検査員不足、手作業による品質変動に直面しています。モジュール型光学ユニット、高速エアバルブ、インテリジェント供給、デジタル制御は単位選別コストを下げ、品種切替を迅速化します。
主な市場阻害要因：
1. 赤外線光学選別機には、高性能センサー、安定した光源、精密光学、産業用計算機、高速排出装置、堅牢な搬送系が必要です。装置購入、圧縮空気、据付、試運転、ライン改造の費用が大きく、稼働率の低い中小加工業者では導入が制約されます。
2. 粒径、水分、温度、粉じん、重なり、搬送姿勢はスペクトル・画像特性に影響します。製品ごとに専用レシピとサンプルライブラリが必要で、校正、清掃、誤排出管理、保守が不十分な場合、実運用の選別性能が低下します。
3. 光学窓や部品は粉じん、油、振動の影響を受け、バルブ、ベルト、供給機も継続的な保守が必要です。食品衛生、防爆、機械安全、モデル検証、業界別認証が、エンジニアリングとアフターサービスの負担を高めます。
図. 赤外線光学選別機：世界市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354122/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354122/images/bodyimage2】
図. 世界の赤外線光学選別機上位25社と市場シェア（提供されたメーカー売上データに基づく。レポート期間：2026-2032）
世界の主要メーカーには、TOMRA Systems ASA、Bühler Group、Satake Corporation、Key Technology、STEINERT GmbH、Cimbria A/S、Hefei Meyer Optoelectronic、Pellenc STなどが含まれます。提供されたメーカー資料と正規化した売上ウェイトに基づくと、上位25社は特定したメーカー売上プールの約96%を占めます。
赤外線光学選別機は、近赤外線、短波赤外線、またはマルチスペクトル画像を利用して、物料の反射・透過スペクトルを解析し、自動で識別・排出する産業装置です。一般的なシステムは、供給・搬送機構、赤外光源、カメラまたは分光センサー、画像・スペクトル処理、高速エアバルブまたは機械式排出装置、制御ソフト、安全部品で構成されます。外観が似ていても成分が異なる物料、内部欠陥、水分差、異物、汚染物を検出し、食品・農産物、プラスチック・リサイクル、鉱物・工業材料、医薬品、高度な品質管理に利用されます。
主な成長要因：
1. 穀物、ナッツ、コーヒー、青果、種子、穀粒加工では、食品安全、純度、品質の均一性に対する要求が高まっています。赤外線は、可視色カメラだけでは識別しにくいカビ、虫害、殻、異物、内部品質差を検出でき、高精度選別機の導入を促進します。
2. 循環型経済政策と再生材規格の強化により、プラスチック、ガラス、電子廃棄物、混合固形廃棄物のリサイクルが拡大しています。近赤外分光はポリマー、水分、材料組成を分類し、再生材の純度向上、手選別の削減、資源価値の向上に寄与します。
3. マルチスペクトル画像、InGaAs検出器、分光解析、マシンビジョン、ディープラーニングの進歩により、高速搬送でも低コントラストの欠陥を認識できます。自己学習レシピ、遠隔診断、トレーサビリティ、ライン連携が自動化と保守性を高めています。
4. 加工企業は、人件費上昇、熟練検査員不足、手作業による品質変動に直面しています。モジュール型光学ユニット、高速エアバルブ、インテリジェント供給、デジタル制御は単位選別コストを下げ、品種切替を迅速化します。
主な市場阻害要因：
1. 赤外線光学選別機には、高性能センサー、安定した光源、精密光学、産業用計算機、高速排出装置、堅牢な搬送系が必要です。装置購入、圧縮空気、据付、試運転、ライン改造の費用が大きく、稼働率の低い中小加工業者では導入が制約されます。
2. 粒径、水分、温度、粉じん、重なり、搬送姿勢はスペクトル・画像特性に影響します。製品ごとに専用レシピとサンプルライブラリが必要で、校正、清掃、誤排出管理、保守が不十分な場合、実運用の選別性能が低下します。
3. 光学窓や部品は粉じん、油、振動の影響を受け、バルブ、ベルト、供給機も継続的な保守が必要です。食品衛生、防爆、機械安全、モデル検証、業界別認証が、エンジニアリングとアフターサービスの負担を高めます。
図. 赤外線光学選別機：世界市場規模
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図. 世界の赤外線光学選別機上位25社と市場シェア（提供されたメーカー売上データに基づく。レポート期間：2026-2032）
世界の主要メーカーには、TOMRA Systems ASA、Bühler Group、Satake Corporation、Key Technology、STEINERT GmbH、Cimbria A/S、Hefei Meyer Optoelectronic、Pellenc STなどが含まれます。提供されたメーカー資料と正規化した売上ウェイトに基づくと、上位25社は特定したメーカー売上プールの約96%を占めます。