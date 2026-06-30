「阪神タイガース」マスコットキャラクターや球団ロゴなどを使用したLINE絵文字がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の絵文字ショップにて、「阪神タイガース」のLINE絵文字を2026年6月30日（火）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354064/images/bodyimage1】
「阪神タイガース」のLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より配信を開始！
「阪神タイガース」のマスコットキャラクターのトラッキー、ラッキー、キー太、コラッキーや、球団ロゴなどを使用した絵文字です。応援や日常会話で使いやすい表情やリアクションを中心とした絵文字となっております。
■商品概要
【タイトル】阪神タイガース 絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=6a34f26a1b820b4b8fb64dbb
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
【OFFICIAL SITE】https://hanshintigers.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/TigersDreamlink
(C)阪神タイガース
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354064/images/bodyimage1】
「阪神タイガース」のLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より配信を開始！
「阪神タイガース」のマスコットキャラクターのトラッキー、ラッキー、キー太、コラッキーや、球団ロゴなどを使用した絵文字です。応援や日常会話で使いやすい表情やリアクションを中心とした絵文字となっております。
■商品概要
【タイトル】阪神タイガース 絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=6a34f26a1b820b4b8fb64dbb
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
【OFFICIAL SITE】https://hanshintigers.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/TigersDreamlink
(C)阪神タイガース
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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