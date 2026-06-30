【プリンスグランドリゾート軽井沢】結婚式後も人生の節目に寄り添うホテルへ　軽井沢の四季を通して想い出を紡ぐ「四季彩フォトプラン」登場

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

プリンスグランドリゾート軽井沢（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町 総支配人：影山裕子）の結婚式場「フォレスターナ軽井沢」では、結婚というライフイベントを起点とした生涯顧客の創出を目指し、軽井沢の四季を通して想い出を紡ぐ「四季彩フォトプラン」を新たに販売いたします。

本プランは、春夏秋冬のプリンスグランドリゾート軽井沢を舞台に、年4回の写真撮影と宿泊、レストラン、アクティビティを組み合わせた体験型フォトプランです。宿泊やレストラン、アクティビティをご利用いただけるほか、撮影はウエディングフォトだけでなく両家のファミリーフォトやマタニティフォトまでさまざまな用途でご利用いただけます。

近年、婚礼マーケットにおいては少人数婚の増加に加え、結婚式を行わない「なし婚」やフォトウエディングなど結婚式の多様化が進んでいます。こうした背景を踏まえ、従来の結婚式のみでのホテル利用にとどまらず、記念日や家族旅行など人生の節目を通した継続的な利用を提案してまいります。フォレスターナ軽井沢では、プリンスグランドリゾート軽井沢の豊かな自然や滞在体験を活かし、結婚式前後にとどまらず、お客さまの人生に寄り添い続ける新たな価値の創出を目指してまいります。

「四季彩フォトプラン」概要

「四季彩フォトプラン」プラン詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3812_1_6da19543577efcab6193d99ebcc214ae.jpg?v=202606301252 ]

■料金

ドレスフォト 1回につき\310,000（100カット）

※4回目の撮影のみ\200,000

和装フォト 1回につき\390,000（100カット）

※4回目の撮影のみ\230,000

私服フォト 1回につき\100,000（100カット）

※表示金額には消費税が含まれております。

※本プランは既存のフォトプランと同料金で、年間を通した撮影により、季節ごとに変化する風景とともに想い出を記録いただけます。

■撮影時間は1回につき1時間30分（移動時間含む）となります。時間帯はご希望に応じて朝方や夕暮れ、ナイトタイムでの撮影にも対応いたします。

■1回は洋装または和装を着用した撮影を推奨しております。

■オプションでプリンスグランドリゾート軽井沢敷地内外の自然豊かなロケーションを巡りながら撮影できる「ネイチャーフォトツアー」や撮影時間延長も承っております。詳しくはフォレスターナ軽井沢スタッフまでお問合せください。

「軽井沢プリンスホテル フォレスターナ軽井沢」について

軽井沢駅前に広がる「プリンスグランドリゾート軽井沢」に佇む結婚式場です。館内に有する2つのチャペル、ガーデン挙式会場、プライベートガーデンを併設した4つの披露宴会場のほか、ホテルでの神前挙式や宴会場での大規模なウエディングパーティーもプロデュースしています。

「軽井沢プリンスホテル フォレスターナ軽井沢」外観軽井沢プリンスホテル フォレスターナ軽井沢

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1016

アクセス：北陸新幹線 軽井沢駅 南口より車で約3分 碓氷軽井沢I.C.から車で約17分

会場数：挙式会場 チャペル×2、ガーデン挙式会場×1、披露宴会場×4

このほか、軽井沢プリンスホテル ウエストでの神前挙式、宴会場での披露宴も承っております。

公式Webサイト https://www.princehotels.co.jp/karuizawa/forestana/

◎お客さまからのお問合せ

＜結婚式・本プランについて＞

軽井沢プリンスホテル フォレスターナ軽井沢 TEL:0120-43-5011

営業時間 平日11:00A.M.～5:00P.M.／土休日9:00A.M.～5:00P.M. (火曜日定休)