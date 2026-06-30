「抹茶の次は、よもぎ!?」代官山発、発酵よもぎブランド『THE YOMOGI STAND』が渋谷スクランブルスクエアに新たな拠点『BETWEEN by THE YOMOGI STAND』をオープン。

株式会社ＢＬＡＮＣＡ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ海外からも圧倒的な人気No.1 『ハーバルエリクサー』





株式会社BLANCA ASSOCIATION（東京都渋谷区、代表取締役：佐藤啓太）は、阿蘇薬草園株式会社（熊本県阿蘇市、代表取締役：井澤祐子）と協業で展開する世界初の発酵よもぎブランド『THE YOMOGI STAND』の新店舗『BETWEEN by THE YOMOGI STAND』を、2026年7月3日（金）、渋谷スクランブルスクエア7階ファッションフロアにオープンいたします。

「Move over, Matcha. Yomogi is here.」

世界中で親しまれる抹茶に続き、日本古来の薬草「よもぎ」を、現代のライフスタイルへ再編集し、新しいウェルネスカルチャーとして世界へ届けたい。その想いから生まれたTHE YOMOGI STANDは、代官山から新たなステージとして渋谷スクランブルスクエアへ歩みを進めます。

『 BETWEEN by THE YOMOGI STAND 』



BETWEENは、国内外を問わずパートナーと協業し、その土地や空間、それぞれの環境に寄り添いながら、THE YOMOGI STANDの世界観を広げていく拡張プロジェクトです。



THE YOMOGI STANDのコンセプト、メニュー、オペレーションを基盤とし、商業施設、ホテル、オフィス、空港、ターミナル、パブリックスペースなど、それぞれの空間やブランドに合わせた最適な形で展開したいと考えています。



HAKKO YOMOGIのドリンクを中心に、短い滞在時間でも満足度の高い体験を提供できる設計と、安定した品質・再現性を両立しています。



その第一弾として、渋谷スクランブルスクエアとのご縁から、「BETWEEN by THE YOMOGI STAND」がスタートします。



フロアとも連携しながら、新しいブランドやカルチャーとの出会いを生み出し、都市の中に新たなリチュアルを育んでいきます。



今後は、ホテル、商業施設、オフィス、企業、エアラインなどとのパートナーシップを通じて、THE YOMOGI STANDの世界観を国内外のさまざまな空間へ広げていきます。



THE YOMOGI STANDの世界観に共感し、ともに新しいリチュアルを育ててくださるパートナーとの出会いも楽しみにしています。





📍 Instagram：@theyomogistand(https://www.instagram.com/theyomogistand)

A modern ritual, rooted in nature.自然に根ざした、新しいリチュアルを。

THE YOMOGI STANDが届けたいのは、一杯のドリンクではありません。

忙しい都市生活の中で、ほんの少し立ち止まり、自分を整え、自然とつながる時間。

阿蘇の自然農法で育てたよもぎを、湧水で洗浄し、発酵・焙煎・粉末化まで一貫して行い、その土地の恵みを一杯へ届ける。

その時間そのものを、私たちは

"A modern ritual, rooted in nature."

と呼んでいます。

飲むことが、毎日の静かな習慣となり、人と自然とのつながりを思い出すきっかけになること。それがTHE YOMOGI STANDの目指す体験です。



📍 Instagram：@theyomogistand(https://www.instagram.com/theyomogistand)

Farm to Cup

THE YOMOGI STANDは、「Farm to Cup」の思想を体現するブランドです。

熊本県阿蘇で自然農法によるよもぎの畑づくりから始まり、収穫、阿蘇の湧水での洗浄、発酵、焙煎、粉末加工までを一貫して行っています。

植物を育てるところから、一杯のドリンクになるまで。

そのすべてを自ら手がけることで、阿蘇という土地が持つ香りや風景、文化までも届けたいと考えています。

自分好みの飲み方で自分を整える“静かなリチュアル（習慣・儀式）”体験を!!

今回、薬草文化を現代版に再編集したBOTANICAL GRANOLAも販売します。ご自宅でもGIFTでも、食べる喜びが心と体を満たしていく感覚を味わってください。

BOTANICAL GRANOLAは、阿蘇の豊かな自然が育んだ発酵よもぎや野草を主役に、日本の発酵文化と植物の知恵を現代のライフスタイルへと再編集した、新しいボタニカルフードです。

発酵よもぎをはじめ、阿蘇の多彩な植物と、味噌などの発酵素材を織り交ぜ、素材本来の風味や個性を生かしながら、一つひとつ丁寧に焼き上げています。

自然の恵みと発酵の知恵を、もっと身近に、もっと美味しく。日々の暮らしに寄り添う、新しい食のリチュアルを提案します。

BOTANICAL GRANOLA (150g) / 2,538円(税込)







発酵よもぎを使った焼き菓子やアイスクリームも

『 BETWEEN by THE YOMOGI STAND（ビトゥウィーン・バイ・ザ・ヨモギ・スタンド）』 では、ビーガングルテンフリーで人気な発酵よもぎのワッフルをはじめ、発酵よもぎのバナナブレッド、発酵よもぎとトンカビーンズを使ったビーガンアイスクリームなどもご用意しています。忙しい日常の中でも、ひとくちごとに自然の恵みを感じながら、心と体に心地よいバランスをもたらします。

THE YOMOGI STANDのミッションとは?

発酵よもぎ ワッフル / full 1,200円(税込) /half 650円(税込)

我々のミッションは、日本古来から受け継がれてきた薬草文化やよもぎを通じた、心と体の豊かさのサポートをしながら、国内外の多くの人々に阿蘇で栽培しているよもぎの素晴らしさを伝えることを目指しています。また、阿蘇の豊かな自然環境の維持に貢献するとともに、地域社会とのつながりを大切にしながら、持続可能な未来を見据えた一歩を踏み出します。

世界農業遺産（GIAHS）にも認定された阿蘇の草原よもぎの栽培を通じて、地域社会とのつながりを大切に活動しています。

HAKKO YOMOGI（発酵よもぎ）

📍 https://hakkoyomogi.com/

阿蘇薬草園の焙煎師・井澤さんとの出会いから始まった共同プロジェクト「HAKKO YOMOGI」。

「1000年続く阿蘇の草原を活かし、新しい農業の仕組みをつくる」というビジョンのもと、よもぎの栽培を通じて阿蘇の草原維持に貢献しながら、健康と癒しを世界へ届けるプロジェクトです。

ご購入はこちらから(自宅や旅先でも楽しめる、発酵よもぎパウダースティック)

📍 https://theyomogi.com/

阿蘇の大地が育む、発酵よもぎ

HAKKO YOMOGI（発酵よもぎ）パウダースティック (12包)

HAKKO YOMOGI（発酵よもぎ）パウダースティック は、阿蘇の豊かな自然と先人が受け継いできた薬草文化の知恵を、毎日の暮らしに取り入れるために生まれました。

無農薬栽培で丁寧に育てたよもぎを発酵させることで、爽やかな香りと芳ばしくまろやかな味わいを引き出しています。さらに、パウダー状にすることで、体内に直接取り入れやすくなり、内側から整える力を発揮します。

飲み方や食べ方は自由自在。

お湯や水に溶かすだけでなく、ラテやスムージー、おにぎり、パンケーキなどに混ぜて日々の食習慣に取り入れることもできます。

阿蘇の恵み × 丁寧な製造

限られた自然の恵みから生まれる「HAKKO YOMOGI」。

阿蘇の大地と湧水の力を活かし、無農薬で栽培されたよもぎは、収穫後に阿蘇の湧水で丁寧に洗浄。その後、発酵・乾燥・焙煎・加工までを、阿蘇薬草園で一貫して行い、安心・安全な製品作りを徹底しています。

また、自然農法の畑を作るところから始め、春と秋の限られた時期にのみ収穫するため、生産量にも限りがあり、貴重な自然の恵みを大切にしています。

ご購入はこちらから(自宅や旅先でも楽しめる、発酵よもぎパウダースティック)

📍 https://theyomogi.com/

阿蘇の湧水自然農法での栽培阿蘇の自然環境維持への取り組み

■メニュー例

ハーバルエリクサー ( 発酵よもぎ&デーツ)

■価格：\1150（税込）

■内容： 生命の果実( デーツ )に様々な阿蘇の薬草を練り込みオーツミルクと発酵よもぎで仕上げました。

そのEarthyな味わいは海外からの評価も非常に高く、植物の恵みや自然の力で持続的に元気やバランスを整える、圧倒的人気NO.1です。

発酵よもぎのバナナスムージー

■価格：\1050（税込）

■内容：阿蘇で自然栽培された発酵よもぎのパウダーの深みと濃厚なバナナの味わいが絶妙なスムージーは、丸ごと大豆やソイミルクも入ったヴィーガンスムージーです。自然のリズムで整える、新しい“植物のスムージーリチュアル”をどうぞ。

ココナッツウォーターの発酵よもぎクラウド

■価格：\972（税込）

■内容：ミネラル豊富なココナッツウォーターを合わせた、軽やかで透明感のあるハーバルドリンク。仕上げには、植物性のやさしいよもぎフォームを浮かべて、まるで雲が浮かぶような一杯に。

よもぎのほのかな香ばしさとココナッツの爽やかさが溶け合い、心と身体を内側からうるおす新感覚の“クラウド・リチュアル”をお届けします。

マンゴーミルクの発酵よもぎクラウド

■価格：\972（税込）

■内容：発酵よもぎの香ばしさと、完熟マンゴーのとろける甘みが溶け合う、ミルク仕立てのハーバル・スイートドリンク。

よもぎの穏やかな深みと、マンゴーの華やかな果実味がやさしく重なり合い、心をほどく癒しのリズムが広がります。まるで南国の空に浮かぶ雲のように、軽やかでやさしい口あたりに。

発酵よもぎあずきのミルククラウド

■価格：\972（税込）

■内容：やさしく心ほどける和のクラウドドリンク。香ばしく深みのある発酵よもぎと、ほんのり甘いあずきが重なり合い、からだにすっとなじむ、ほっとする味わいに。ふんわりと浮かぶ植物性フォームは、まるで白い雲のように軽やかで、口に入れた瞬間にとろけます。

発酵よもぎと糀甘酒

■価格：\880（税込）

■内容：「ハーブの女王」と呼ばれるよもぎと、

「飲む点滴」として親しまれる糀甘酒をブレンド。からだに沁みわたる、発酵の恵みを一杯に。よもぎの香ばしさと甘酒のふくよかさが調和し、

飲むたびに、心と腸がゆるむような感覚へと導きます。

発酵よもぎラテ

■価格：\850（税込）

■内容： 阿蘇の自然農法で育ったよもぎを、

発酵・焙煎して丁寧に引き出した香ばしさと深み。そのパウダーをミルクでふんわりと包み込んだ、こころとからだにやさしいハーバルラテです。



(https://hakkoyomogi.com/Granola)

SHOP INFORMATION

(https://hakkoyomogi.com/Granola)店舗名 ：BETWEEN by THE YOMOGI STAND

所在地 ：〒150-6101 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン７階

営業時間 ：11:00 - 20:00

instagram : @theyomogistand(https://www.instagram.com/granola_cafe_hiroo/)

株式会社BLANCA ASSOCIATION 会社概要

会社名 ：株式会社BLANCA ASSOCIATION

所在地 ：東京都渋谷区広尾5-19-6

代表取締役：佐藤 啓太

設立 ：2012年12月12日

事業内容 ：プロデュース&ブランディング（ホテル・商業施設・飲食店等）事業企画、運営、クリエイティブディレクション等

URL ： www.blanca-a.com(https://blanca-association.com/)



阿蘇薬草園株式会社 会社概要

会社名 ： 阿蘇薬草園株式会社

所在地 ： 熊本県阿蘇市一の宮町宮地3321

代表取締役 ：井澤 祐子

電話 ： 0967-22-8070

URL ： https://asoyakusouen.co.jp/