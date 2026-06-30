AI時代に手作りのぬくもりを！？自分の名前が全16種類の“おしゃれなロゴ”に図案化される「TYPO シーリングスタンプ」

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（本社：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は、自社オンラインショップ「TYPO（タイポ）」にて、名前をタイポグラフィーで表現した、個人のロゴマークのようなシーリングスタンプが作れる「TYPO シーリングスタンプ」の販売を開始しました。

AIの登場で、誰でも一瞬でデザインや文章を作れる時代になりました。だからこそ、人の手で作られたものの価値が見直されています。

私たちは、1980年からずっとアナログなハンコを作り続けてきた会社です。そんなAI全盛時代の中でハンドメイドの楽しさを伝える商品は作れないかという想いから、これまでに5,000本以上を販売した図形と文字の美しさが融合したはんこ「TYPO」の唯一無二のデザイン性を活かし、お手紙やハンドメイドに活用できるシーリングスタンプを企画しました。

開発背景：なぜ今、このスタンプなのか？

いま、フリーランスや副業、個人作家など、組織に頼らず「個人の名前」で活動する人が急増しています。名刺やSNSなど、あらゆる場面で「自分らしさをどう伝えるか」が大切になる中で、名前をただの文字ではなく、その人の価値観を伝える「個人のロゴマーク」にできないかと考えました。

また、デジタルで完結するものが多い時代だからこそ、自分の手で「押す」「触れる」「作る」というアナログな体験の価値が見直されています。 「TYPO シーリングスタンプ」は、熱したワックスを流し、自分の手でスタンプを押して完成させるため、同じ形は二度とできません。この世に一つしかない不完全な美しさと手作りの味わいこそが、いま多くの人が求めている特別な価値だと考えています。

自分の持ちものや発送する荷物にこのスタンプを押すだけで一貫した世界観が生まれます。大切な人への手紙や贈りものに添えれば、「これあなたが作ったの？」と会話が弾むきっかけになり、人と人の温かい繋がりを広げてくれることでしょう。

商品の特徴：今のデコレーション文化になじむ3つのポイント

（1）どんな名前もスタイリッシュに！専属デザイナーの手仕事

画数が少ないお名前や、デザインするのが難しい漢字でも心配いりません。専属の女性デザイナーが、一つひとつの文字のバランスを1ミリ単位で細かく調整します。 デザインは、都会的で甘さを抑えた全16種類（それぞれのデザイン見本は文末に）。押した瞬間、ただの名前が「世界にひとつのあなただけのロゴ」へと生まれ変わります。

（2）「押して、貼って、カスタマイズする」特製ロゴシールとしても大活躍

封筒を閉じる際に封かんとして直接スタンプするクラシックな使い方だけでなく、クッキングシートなどの上でたくさん作っておき、裏面に両面テープを貼れば、「特製ロゴシール」に変身。手帳やスマホケース、ノートPC、ギフトボックス、自作の作品のタグなどに貼ることで、センスの良いカスタムグッズが完成します。

（3）どんなシーンにも美しくなじむサイズ感

名刺や封筒、商品タグに押しても主張しすぎず、しっかりと洗練された存在感を残す直径25ミリのサイズ。高級感のある真鍮（しんちゅう）製の印面と、温かみのある木製ハンドルは、お部屋に置いておくだけでもインテリアとして絵になります。

どんな名前もロゴにするデザイナーの技術

画数の少ないお名前や、一見するとデザインしづらい漢字でも、専属デザイナーが1点ずつ手作業でスタイリッシュなロゴへと仕上げます。既存の「TYPO」シリーズで人気の全16デザインからお選びいただけます。

（1）ジオメトリー

ジオメトリー

（2）シンボル

シンボル

（3）チョッカク

チョッカク

（4）カクモジ

カクモジ

（5）ゼログラビティ

ゼログラビティ

（6）ヒトフデ

ヒトフデ

（7）レトロ

レトロ

（8）ロボット

ロボット

（9）ダイス

ダイス

（10）ネコグラフィー

ネコグラフィー

（11）ビルディング

ビルディング

（12）ロゴタイプ

ロゴタイプ

（13）メイズ

メイズ

（14）ルーン

ルーン

（15）しずく

しずく

（16）ツミキ

ツミキ

商品名： タイポグラフィーはんこ 「TYPO」 シーリングスタンプ

デザイン数： 全16種類

サイズ： 直径25ミリ

材質： ハンドル部：木製 ／ 印面部：真鍮製

制作： 専属デザイナーによる完全オーダーメイド

TYPO シーリングスタンプ

https://typo.shop-pro.jp/?pid=190844706

TYPO

https://typo.shop-pro.jp/

義務を遊びにするはんこ「ずかんシリーズ」

https://funco.shop-pro.jp/

株式会社岡田商会

https://okada-shokai.co.jp/