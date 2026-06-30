Viltrox、折りたたみ式の超小型TTLフラッシュ「Viltrox Vintage Z2」新発売

映像嵐 株式会社

メーカー希望小売価格：\7,600(税込)

映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）は、折りたたみ式の超小型オンカメラフラッシュ「Viltrox Vintage Z2」を2026年6月30日(火)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\7,600(税込)

対応カメラシステム：Sony用（Z2-S）／Canon用（Z2-C）／Nikon用（Z2-N）／Fujifilm用（Z2-F）

製品概要

Viltrox Vintage Z2は、約52gのコンパクトなボディにTTL自動調光とマニュアル調光を搭載したオンカメラフラッシュです。カメラに装着しても重さを感じにくく、日常のスナップ、旅行、ポートレート、テーブルフォトなどで気軽に補光を楽しめます。折りたたみ式の構造により、使用時には発光部を持ち上げて光源位置を高くでき、レンズやフードによる影の発生を抑えやすくなっています。

主な特長

・約52gの軽量コンパクト設計：小型ミラーレスカメラやレンジファインダー風カメラとの組み合わせにもなじむ、持ち歩きやすいサイズ感です。

・折りたたみ式デザイン：展開時に発光部を高い位置へ移動でき、被写体への影を抑えた自然な補光が可能です。

・TTL自動調光＆マニュアル調光：TTLモードではカメラと連動して光量を自動制御。マニュアルモードでは1/1～1/16の5段階で光量を調整できます。

・最大約700回のフル発光：内蔵バッテリーにより、フル発光で最大約700回の発光が可能です。USB Type-C充電に対応し、約70分で充電できます。

・フル発光時約2秒のリサイクルタイム：スナップ撮影や日常の記録でもテンポよく使用できます。・最大約700回の発光（フル発光時）

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/61_1_154c7699087406cd0cf49419a83ff339.jpg?v=202606301152 ]

※注意事項：本製品は小型・軽量性を重視したオンカメラフラッシュです。バウンス、スイベル、ワイヤレス発光、高速シンクロ等には対応していません。

【作例画像】

【 Viltrox Vintage Z2 カメラコンパクトフラッシュ 販売ストア 】

【映像嵐オンラインストア】

https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-vintage-z2

【Amazon】

https://amzn.asia/d/0cCzxCJZ

【E&Iクリエイション様の通販サイト】

https://2ndfocus.com/products/viltrox-vintage-z2

※2026年6月30日（火）各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866