いよいよ7月1日開幕！チャットで製造現場を自動化する『DataFlow AI』が「第38回 ものづくり ワールド [東京]」に出展

株式会社UnlimiTech

AIワークフローツールを提供するスタートアップ、株式会社UnlimiTech（本社：東京都港区、代表取締役：中川高之、以下「当社」）は、2026年7月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級の製造業の展示会「第38回 ものづくり ワールド [東京]（内、第4回 製造業DX展）」に出展することをお知らせいたします。

ブースでは、生成AIと自然言語インターフェースを活用し、現場担当者がチャット形式で指示するだけで業務フローを構築できる次世代ツール『DataFlow AI』のデモンストレーションを実施いたします。今年1月のサービス公開および展示会初出展以来、製造現場の皆様からいただいた多くの反響とリアルなニーズを反映し、さらに実用性を高めた最新のシステムを直接ご体験いただけます。

■ 出展の背景：前回の大きな反響と、現場の声から見えた「次の一手」

当社は今年1月、「第10回 スマート工場 EXPO」にて『DataFlow AI』を初公開いたしました。ブースでは、プログラミング知識のない現場担当者が普段の言葉で業務自動化を実現する「現場主導型DX」を提案し、多くの製造業の皆様から「Excelマクロ・RPAの属人化を解決できる」「これなら現場で使える」と、予想を上回る大きな反響をいただきました。

この半年間、すでに国内の大手製造業をはじめとする企業での導入が進んでおり、実際の業務における活用を通じて、現場のリアルな課題や実務に即した具体的な要望をお寄せいただきました。

今回の「ものづくり ワールド」では、大手企業の実際の業務現場で磨き上げられ、より実用性を高めた最新バージョンの『DataFlow AI』をご提案します。

■ 展示プロダクト：製造業向け次世代AIワークフロー『DataFlow AI』

『DataFlow AI』は、現場の言葉で指示を出すだけで、AIが背後で複雑な処理を組み立て、業務を自動化するシステムです。

■ ブースで体験できること

■ 開催概要

■ サービス概要

- 「言葉」がそのままシステムに： 「〇〇のデータを集計して、△△の形式に変換して」とチャットで指示するだけで、AIがデータ加工やレポート作成を自動実行。- 定型業務への柔軟な対応： 従来のマクロやRPAでは困難だった、状況に応じた柔軟な判断が必要な業務も生成AIの力で自動化。- 熟練者の知恵を資産化： これまで頭の中にあった業務の進め方や判断のルールを、普段の言葉でAIに共有・登録。誰でも同じクオリティで業務を進められる環境をつくります。- 【最新版】現場業務を3分でAI自動化するライブデモ- 「自社ならどう使う？」のイメージが湧く、実際の活用事例のご紹介- 自社の業務への適応性・実現性の簡易相談- 名称： 第38回 ものづくり ワールド [東京] （内、第4回 製造業DX展）- 会期： 2026年7月1日（水）～7月3日（金） 10:00～17:00- 会場： 東京ビッグサイト 【西】ホール- 小間番号： W21-66- 公式サイト： https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

サービス名： DataFlow AI

対象業界： 製造業全般（自動車、電機、機械、化学、食品など）

主な対象業務： 生産、製造、品質保証、物流、在庫の各管理業務

価格： 月額5万円～（導入形態による）

URL： https://dataflow-ai.jp

■ 会社概要

会社名： 株式会社UnlimiTech

所在地： 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F

代表者： 代表取締役 中川高之

設立： 2025年3月

URL： https://unlimitech.co.jp