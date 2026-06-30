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【鎌倉女子大学】第15回 お弁当甲子園の応募をスタート― 高校生が“想い”を込めたお弁当で競う ―
鎌倉女子大学（神奈川県鎌倉市 学長：福井一光）は、高校生を対象とした「第15回 お弁当甲子園」の応募受付を開始。本大会は、食を通じて他者を思いやる心や創造力を育むことを目的として実施しており、今年も全国の高校生からの応募を広く募ります。
■概要
募集期間：2026年7月1日（水）〜9月11日（金）
参加資格：高校生（学年・性別は不問）
審査基準：自作のお弁当の写真と献立、お弁当に込めた想いを総合的に評価し審査する。
応募方法：所定の応募用紙またはWebフォーム
主催：鎌倉女子大学、高校生新聞社
後援：文部科学省、全国高等学校長協会家庭部会、全国高等学校PTA連合会、日本進路指導協会
協賛：マルコメ株式会社、エバラ食品工業株式会社、株式会社伊藤園
〈関連サイト〉
本学ホームページ
https://www.kamakura-u.ac.jp/obento/index.html
高校生新聞ONLINE
https://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/pr/contest/obento/2026
■前回大会の様子
第14回大会では、過去最多である12,166作品の応募があり、全国規模の食育イベントとして大きな注目を集めました。表彰式では、全国の受賞者が一堂に会し、会場では作品の背景にあるストーリーが発表され、来場者の共感を呼びました。
第14回 お弁当甲子園 表彰式の様子
鎌倉女子大学は今後も「食育」をテーマに、若者の成長を支える取り組みを展開してまいります。「お弁当甲子園」を通じて、食の大切さと人と人とのつながりを社会に広く発信していきます。
▼本件に関する問い合わせ先
高校生新聞社「お弁当甲子園」係
TEL：042-724-2750
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■概要
募集期間：2026年7月1日（水）〜9月11日（金）
参加資格：高校生（学年・性別は不問）
審査基準：自作のお弁当の写真と献立、お弁当に込めた想いを総合的に評価し審査する。
主催：鎌倉女子大学、高校生新聞社
後援：文部科学省、全国高等学校長協会家庭部会、全国高等学校PTA連合会、日本進路指導協会
協賛：マルコメ株式会社、エバラ食品工業株式会社、株式会社伊藤園
〈関連サイト〉
本学ホームページ
https://www.kamakura-u.ac.jp/obento/index.html
高校生新聞ONLINE
https://www.koukouseishinbun.jp/articles/-/pr/contest/obento/2026
■前回大会の様子
第14回大会では、過去最多である12,166作品の応募があり、全国規模の食育イベントとして大きな注目を集めました。表彰式では、全国の受賞者が一堂に会し、会場では作品の背景にあるストーリーが発表され、来場者の共感を呼びました。
第14回 お弁当甲子園 表彰式の様子
鎌倉女子大学は今後も「食育」をテーマに、若者の成長を支える取り組みを展開してまいります。「お弁当甲子園」を通じて、食の大切さと人と人とのつながりを社会に広く発信していきます。
▼本件に関する問い合わせ先
高校生新聞社「お弁当甲子園」係
TEL：042-724-2750
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/