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【北海道科学大学】「まち×大学 まなび交流会 第１回」を開催します
2026年７月30日（木）、「まち×大学 まなび交流会 第１回」を開催いたします。
北海道科学大学（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）は、2026年７月30日（木）、「まち×大学 まなび交流会 第１回」を開催いたします。
本学では、2027年度の新学部開設に向けて、2024年４月に地域共育センターを設置し、地域と大学がともに学び、成長するための取り組みを推進しています。
「まち×大学 まなび交流会」は、北海道内の自治体職員と本学の教職員・学生が一堂に会し、地域づくりや地域課題について意見交換を行う交流事業です。自治体の先進的な取り組み事例を共有するとともに、本学の教育・研究資源や地域連携の実績を紹介し、新たな連携の創出や地域課題の解決につなげることを目的としています。
2026年度は全５回の開催を予定しており、第１回は「地域文化資源を活かしたまちづくり」をテーマに実施いたします。
ぜひ取材くださいますようお願い申し上げます。
＜開催概要＞
■日時
2026年７月30日（木） 15:00〜17:45
■会場
北海道科学大学 E棟１階ホール（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）
■プログラム
15:00 開会・主催者挨拶
15:05 事例紹介
・剣淵町：絵本の里づくり
・余市町：フットパス
16:20 休憩
16:30 グループディスカッション
17:30 全体共有
17:45 閉会
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
西・本郷
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
北海道科学大学（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）は、2026年７月30日（木）、「まち×大学 まなび交流会 第１回」を開催いたします。
本学では、2027年度の新学部開設に向けて、2024年４月に地域共育センターを設置し、地域と大学がともに学び、成長するための取り組みを推進しています。
2026年度は全５回の開催を予定しており、第１回は「地域文化資源を活かしたまちづくり」をテーマに実施いたします。
ぜひ取材くださいますようお願い申し上げます。
＜開催概要＞
■日時
2026年７月30日（木） 15:00〜17:45
■会場
北海道科学大学 E棟１階ホール（札幌市手稲区前田７条15丁目４-１）
■プログラム
15:00 開会・主催者挨拶
15:05 事例紹介
・剣淵町：絵本の里づくり
・余市町：フットパス
16:20 休憩
16:30 グループディスカッション
17:30 全体共有
17:45 閉会
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課
西・本郷
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX：011-688-2392
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/