アニメ「ハイキュー!!」リングネックレスが再登場。各高校のイメージカラーを表面にデザイン。内側にはキャラクター名の刻印を（全34種類）

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、アニメ「ハイキュー!!」とのコラボレーションアイテム「リングネックレス」の予約受け付けを、2026年6月30日（火）～7月31日（金）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。

各高校のイメージカラーを表面にデザインしたリングネックレスです。内側にはキャラクター名を刻印しました。ネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

アイテム詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_1_7d2b83bbca8ffaaa906619edb88ef045.jpg?v=202606301151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_2_1aed0a77a804f5afc82fe32ce29ca82b.jpg?v=202606301151 ]

「烏野高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「烏野高校」の日向翔陽、影山飛雄、月島 蛍、山口 忠、西谷 夕、田中龍之介、縁下 力、澤村大地、菅原孝支、東峰 旭の10種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

日向翔陽モデル[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_3_0e89f469d3e507e8f47714e087b135e4.jpg?v=202606301151 ]

「青葉城西高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「青葉城西高校」の及川 徹、岩泉 一、国見 英の3種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

及川 徹モデル[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_4_cf81ab84c82d1a58772a5bca98c7f1f5.jpg?v=202606301151 ]

「音駒高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「音駒高校」の黒尾鉄朗、孤爪研磨、夜久衛輔、灰羽リエーフの4種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

黒尾鉄朗モデル[表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_5_cee2f34a966899bdbdb1f759050032f6.jpg?v=202606301151 ]

「伊達工業高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「伊達工業高校」の青根高伸、二口堅治の2種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

青根高伸モデル[表6: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_6_05eb0e5e27809fc7e877c3937d5e9a4e.jpg?v=202606301151 ]

「白鳥沢学園高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「白鳥沢学園高校」の牛島若利、天童 覚、五色 工、白布賢二郎の4種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

牛島若利モデル[表7: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_7_d0bb79872939aefec9910a279f55b222.jpg?v=202606301151 ]

「梟谷学園高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「梟谷学園高校」の木兎光太郎、赤葦京治、木葉秋紀の3種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

木兎光太郎モデル[表8: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_8_7b90cf7e26c6506d40b61c72a5b6f143.jpg?v=202606301151 ]

「稲荷崎高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「稲荷崎高校」の宮 侑、宮 治、北 信介、角名倫太郎の4種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

宮 侑モデル[表9: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_9_8b8edc7a5895bb35cdd15f77c6e44d28.jpg?v=202606301151 ]

「鴎台高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「鴎台高校」の星海光来、昼神幸郎の2種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

星海光来モデル[表10: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_10_c3c4c322c2f3b7fc8874f394969a2078.jpg?v=202606301151 ]

「井闥山学院高校」のイメージカラーを表面に施したリングネックレス。

内側には、「井闥山学院高校」の佐久早聖臣、古森元也の2種類から、あなたが選んだいずれかのキャラクターの名前を刻印。

リング状のネックレストップはチェーンから取り外しできるため、お手持ちのチェーンに通したり、別のトップとの重ね付けも可能です。

着用イメージ

対象キャラクター一覧

取扱店詳細

佐久早聖臣モデル「烏野高校」モデル重ね着けイメージ（「烏野高校」モデル「音駒高校」モデル）[表11: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_11_66fca5ed78e796963d558e4370de2a64.jpg?v=202606301151 ]

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋でサンプルの展示を行います。展示スケジュールは変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗へお問い合わせください。

尚、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋の両店舗にて予約を承っております。是非この機会にお立ち寄りください。

ユートレジャーについて

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/961_12_431c51fea1e8ca5886b66efea2311176.jpg?v=202606301151 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=CJdlWMCvhek ]

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

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「ハイキュー!!」について

集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。

それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。

そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！

アニメ公式サイト：https://haikyu.jp/

アニメ公式X（旧Twitter）：https://x.com/animehaikyu_com

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会