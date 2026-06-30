【テレコムスクエア×新潟空港整備推進協議会】新潟空港発の夜間ソウル便利用者に、無制限の韓国eSIMを無料配布

株式会社テレコムスクエア

モバイル通信のクロスボーダー・ソリューションを世界規模で提供する株式会社テレコムスクエア（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉竹 雄次、以下、当社）は、新潟空港整備推進協議会（会長：新潟県知事 花角 英世）と共同で、2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）に新潟空港を出発する夜間ソウル便利用者を対象に、先着500名さまへ、データ容量無制限・現地の電話番号つき韓国eSIMを無料配布するキャンペーンを実施いたします。

新潟空港発着のソウル便の毎日運航化による利便性向上を受け、当路線の利用促進を図るとともに、現地での通信環境を支えるeSIMの利用拡大を目的としています。

eSIMとは、スマートフォン本体にあらかじめ埋め込まれた一体型のSIMです。近年eSIMは、対応端末の普及とともに、比較的安価であることや、荷物の軽減を図ることができる点、SIMを差し替える手間がなく現地到着後にすぐ利用できる点などから、利便性の高い通信手段として注目を集め、利用が拡大しています。

当社が提供する「eSIM square」は、たった2ステップで通信を始められます。ご利用中はメールやチャットでのサポートも24時間対応しており、初心者にも安心してご利用いただけます。

キャンペーン実施の背景

6月1日より、「新潟＝仁川（ソウル）線」は、従来の週3便から週7便へと増便され、毎日運航となりました。これにより夜間便の選択肢が広がり、観光およびビジネスにおける往来のさらなる活発化が期待されています。

増便された夜間便の利用促進を図るとともに、海外渡航時の通信手段として注目されているeSIMを、より多くのお客さまに体験いただく機会を提供することを目的として、新潟空港と共同で本キャンペーンを実施いたします。

今後も当社は新たな取り組みや進化を通じて、すべてのお客さまにとって便利で使いやすい通信環境と新たな価値の提供を目指してまいります。

出典：６月１日から「新潟＝仁川（ソウル）線」が週７便に増便され、毎日運航決定！ https://www.niigata-airport.gr.jp/news/detail/?id=283

キャンペーン概要

■キャンペーン内容

新潟空港発の夜間ソウル便にご搭乗されるお客さまで、出発前までに「eSIM square」に会員登録されている方を対象に、先着500名さまへデータ容量無制限の韓国eSIMをご提供いたします。

■対象期間

2026年7月1日（水）～2026年8月31日（月）出発分

※配布上限に達し次第、早期終了となります。

■対象便

KE2198 新潟（20:20発）→ 仁川（22:40着）

■プレゼント内容

当社サービス「eSIM square」にて提供するeSIM韓国プラン（現地の電話番号付き）

データ容量：無制限

利用日数：3日、4日、5日プランの中から滞在日数にあわせて選択可能

■利用方法

１. 出発前までに「eSIM square」に会員登録

https://esim.telecomsquare.net/ja

２. 出発当日、航空会社のチェックインカウンターでチラシを受け取る

３. チラシの記載内容に従って、eSIMを受け取る

■注意事項

eSIMは対応端末のみご利用いただけます。事前にお手持ちの端末がeSIMに対応しているかご確認のうえ、お申し込みください。

確認方法：https://esimsquare.zendesk.com/hc/ja/articles/11450192572559-eSIM%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%96%B9%E6%B3%95

「eSIM square」サービスの特徴

eSIM初心者が抱いている「商品や料金プランが複雑でわかりにくい」「設定の方法・使い方がわかりづらい」などの課題に対応し、たった2ステップで通信を始められます。シンプルなサイトデザインでわかりにくさを脱し、初心者の方でも迷わず購入し通信できるよう工夫しています。

■サポート体制

ご利用中のサポートに関しては、下記URLよりお問い合わせください。チャット、またはメールにてご対応いたします。

対応時間：24時間 ※サポートは日本語のみの対応となります。

https://hc.esim.telecomsquare.net/portal/ja/home

■企業概要

株式会社テレコムスクエアは、モバイル通信サービスのパイオニアとして30年にわたり、世界を旅する人たちへ、旅行中の「安心、便利、楽しさ」をお届けしています。Wi-FiルーターのレンタルやeSIMおよびプリペイドSIMカード販売などの通信サービス、ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービスなど、旅がより自由で豊かになるような「新たな価値」の提供と挑戦をし続けている会社です。



社名 ： 株式会社テレコムスクエア

代表者 ： 代表取締役 吉竹 雄次(よしたけ ゆうじ)

本社 ： 〒102-0075 東京都千代田区三番町8番地1 三番町東急ビル7階

創業 ： 1992年（平成4年）

従業員 ： 109人（2026年1月1日現在）

事業内容： モバイルサービス通信事業(Wi-Fiルーターのレンタル、eSIMやプリペイドSIMカードの販売など国際モバイル通信機器の提供）、旅関連事業(ハワイ・ホノルルでのシェアバイクサービス「Biki（ビキ）」公式代理店、海外旅行情報などのオウンドメディア運営)

コーポレートサイト ： https://www.telecomsquare.net/