ナレフルチャットが「ビジトラアワード2026」にて、チャットボットナレッジ活用促進部門で受賞
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、当社の法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」が「ビジトラアワード2026」において、チャットボットナレッジ活用促進部門で受賞し、2026年6月4日(木)に公式ロゴを授与 されたことを発表します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354080/images/bodyimage1】
「ビジトラアワード」 とは
「ビジトラアワード」は、BtoBのおすすめ診断サービス「ビジトラ」（株式会社ふるさと本舗）が主催し、ビジネスの変革と発展に貢献した優れたサービスを選出・表彰するアワードです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354080/images/bodyimage2】
「ビジトラアワード」の詳細は、公式サイト（https://bizitora.jp/award/）でご覧いただけます。
チャットボットナレッジ活用促進部門 受賞の背景
ナレフルチャットは、先進的なRAG構築の取り組みと、多くのユーザーからの支持を集めている点が評価され、今回の受賞に至りました。企業のナレッジ活用を高度化し、業務効率化と意思決定の質向上に貢献している点が高く評価されています。
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ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
なお、ナレフルチャットではその他にも「スライド生成機能」（https://www.knowleful.ai/ppt-generate/）や「自律型AIエージェント機能」（https://www.knowleful.ai/agent/）など、業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。各機能の詳細については、それぞれのページをご参照ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354080/images/bodyimage4】
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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「ビジトラアワード」は、BtoBのおすすめ診断サービス「ビジトラ」（株式会社ふるさと本舗）が主催し、ビジネスの変革と発展に貢献した優れたサービスを選出・表彰するアワードです。
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「ビジトラアワード」の詳細は、公式サイト（https://bizitora.jp/award/）でご覧いただけます。
チャットボットナレッジ活用促進部門 受賞の背景
ナレフルチャットは、先進的なRAG構築の取り組みと、多くのユーザーからの支持を集めている点が評価され、今回の受賞に至りました。企業のナレッジ活用を高度化し、業務効率化と意思決定の質向上に貢献している点が高く評価されています。
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ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
なお、ナレフルチャットではその他にも「スライド生成機能」（https://www.knowleful.ai/ppt-generate/）や「自律型AIエージェント機能」（https://www.knowleful.ai/agent/）など、業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。各機能の詳細については、それぞれのページをご参照ください。
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【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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