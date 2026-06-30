『フェルマーの料理』単行本第８巻発売＆累計100万部突破記念！「オリジナルQUOカード」プレゼントキャンペーン開催！
■キャンペーン情報１.
第８巻発売＆累計100万部突破を記念し、「オリジナルQUOカード」を抽選で10名様にプレゼントいたします！
キャンペーン期間：2026/06/30（火）～2026/07/07（火）
※デザイン監修中のため、実際とは異なる場合がございます。
参加方法は『フェルマーの料理』公式アカウント（@fermat_ryori）をフォローし、「#フェルマーの料理」「#8巻発売」を付けた投稿をリポスト。キャンペーン投稿に作品の感想や応援コメントをすると、当選確率がUP！
詳細を見る :
https://gmaga.co/news/970.html
■キャンペーン詳細２.
月マガ基地にて第1～2巻が無料で読めるキャンペーンも実施いたします！
作品が気になっていた方はもちろん、すでにお読みいただいている方も、ぜひこの機会にご覧ください。
キャンペーン期間：2026/06/30（火）～2026/07/06（月）
■作品詳細
第8巻書影『フェルマーの料理』
■あらすじ
料理人は、
「孤高」であるべきなのかーー。
若き才能が集う「アラカルト・ドール」の熱が上がる！
岳と孫六のチームプレーで、他を圧倒する岳チーム。
だが”高み”へ執着する岳は、レシピを一人で導けず
焦燥感に駆られる。そこへ偶然海と蒼司がーー
因縁のある２人。蒼司は岳に告げる。
「もし俺が勝ったら、K を辞めて俺のもとに来てほしい」
ただひたすらに海と突き進んできた岳に、
「料理人」として新たな道を突きつけられーー。
混乱の最中、本選開幕が迫る！！
■書誌情報
作品・巻数：フェルマーの料理（８）
出版社：講談社
判型：B6
定価：792円（本体720円）
ISBN：978-4-06-543714-8
発売：2026年6月30日（火）発売予定
シリーズ：ＫＣデラックス
第1話はこちら(https://comic-days.com/episode/2550912965592648854)からお読みいただけます！
■著者プロフィール
著： 小林 有吾（コバヤシ ユウゴ）
代表作に『アオアシ』『てんまんアラカルト』『水の森』『ショート・ピース』など。
■関連ページURL・公式情報
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