『フェルマーの料理』単行本第８巻発売＆累計100万部突破記念！「オリジナルQUOカード」プレゼントキャンペーン開催！

■キャンペーン情報１.

株式会社講談社

第８巻発売＆累計100万部突破を記念し、「オリジナルQUOカード」を抽選で10名様にプレゼントいたします！

キャンペーン期間：2026/06/30（火）～2026/07/07（火）

※デザイン監修中のため、実際とは異なる場合がございます。

参加方法は『フェルマーの料理』公式アカウント（@fermat_ryori）をフォローし、「#フェルマーの料理」「#8巻発売」を付けた投稿をリポスト。キャンペーン投稿に作品の感想や応援コメントをすると、当選確率がUP！

詳細を見る :https://gmaga.co/news/970.html

■キャンペーン詳細２.

月マガ基地にて第1～2巻が無料で読めるキャンペーンも実施いたします！

作品が気になっていた方はもちろん、すでにお読みいただいている方も、ぜひこの機会にご覧ください。

キャンペーン期間：2026/06/30（火）～2026/07/06（月）

■作品詳細

第8巻書影『フェルマーの料理』

■あらすじ

料理人は、

「孤高」であるべきなのかーー。



若き才能が集う「アラカルト・ドール」の熱が上がる！

岳と孫六のチームプレーで、他を圧倒する岳チーム。

だが”高み”へ執着する岳は、レシピを一人で導けず

焦燥感に駆られる。そこへ偶然海と蒼司がーー

因縁のある２人。蒼司は岳に告げる。

「もし俺が勝ったら、K を辞めて俺のもとに来てほしい」

ただひたすらに海と突き進んできた岳に、

「料理人」として新たな道を突きつけられーー。

混乱の最中、本選開幕が迫る！！

■書誌情報

作品・巻数：フェルマーの料理（８）

出版社：講談社

判型：B6

定価：792円（本体720円）

ISBN：978-4-06-543714-8

発売：2026年6月30日（火）発売予定

シリーズ：ＫＣデラックス

第1話はこちら(https://comic-days.com/episode/2550912965592648854)からお読みいただけます！

■著者プロフィール

著： 小林 有吾（コバヤシ ユウゴ）

代表作に『アオアシ』『てんまんアラカルト』『水の森』『ショート・ピース』など。

■関連ページURL・公式情報

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