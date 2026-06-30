¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¹ó½ëÆü¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¤ËÀ¡¤ßÅÏ¤ë¡È»êÊ¡¤Î°ìÇÕ¡É¤ò¡Ø¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à»º ¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù
7·î1Æü(¿å)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ¡¡Íµ)¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥¦¥§¥·Åç ¥È¥é¥¸¥ãÃÏÊý¤ÎÄ¾±Ä¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÍÑ¡Ø¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à»º ¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤ò¡¢7·î1Æü(¿å)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£µÏ¿Åª¤Ê¹ó½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£²Æ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤é¡È»ê¹â¤Î°ìÇÕ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à»º ¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼Ä¾±Ä¤Î¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ßäÀù¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£²Æµ¨¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¡ØàÝàê¤ÈKISSA¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¾±Ä¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137587/137587_web_1.png
¢£¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¸Ø¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×
¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¥È¥¢¥ë¥³¡ÊTOARCO¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥¸¥ã ¥¢¥é¥Ó¥« ¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊToraja Arabica Coffee¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¡£¡Ö¥È¥é¥¸¥ã¡×¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥¦¥§¥·Åç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥¸¥ãÃÏÊý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥¸¥ã¤Ç¤Ï¼å»ÀÀ¤ÎÅÚ¾í¤äÅ¬ÅÙ¤Ê¹ß±«ÎÌ¡¢ÃëÌë¤ÎÂç¤¤Ê´¨ÃÈº¹¤Ê¤É¥³¡¼¥Ò¡¼¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤òÊÝÍ¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¼Â¤¬¸Ç¤¯°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¹á¤ê¹â¤¯Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤¯´°½Ï¤·¤¿¥Á¥§¥ê¡¼¤ò°ìÎ³¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇÅ¦¤ß¼è¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë·çÅÀÆ¦¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤ê½ü¤¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤¬¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§¡¡https://www.keycoffee.co.jp/toarcotoraja/
¢£¡È¸¸¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¥È¥é¥¸¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡¢Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÃÏ°è°ìÂÎ·¿»ö¶È¡Ö¥È¥é¥¸¥ã»ö¶È¡×
¥È¥é¥¸¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢18À¤µª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÉÊ¼Á¤«¤é¡Ö¥»¥ì¥Ù¥¹¡Ê¥¹¥é¥¦¥§¥·¡Ë¤ÎÌ¾ÉÊ¡×¤ÈÄÁ½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÀï¤Îº®Íð¤ËÈ¼¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ï»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¼º¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¸¸¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢Åö¼Ò¤Ï¥È¥é¥¸¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é¡Ö¥È¥é¥¸¥ã»ö¶È¡×¤ò³«»Ï¡£¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿ÇÀ±à¤Î³«È¯¤äÆ»Ï©Åù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò·Ð¤Æ¡¢530ha¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¾±Ä¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤ò³«º¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶áÎÙÇÀ²È¤ØÉÄÌÚ¤ÎÌµ½þÇÛÉÛ¤äºÏÇÝ»ØÆ³¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¶¦¤ËÍýÁÛ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢1978Ç¯¤Ë¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¸¸¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò¸½Âå¤ËÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¥Á¡¼¥à Ã´Åö ²¬ÅÄ¡¦郄ÌÚ
TEL 03-5400-3069¡¿Email key1@keycoffee.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
´ØÏ¢¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260630
Ä¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×Å¹ÊÞ¾ðÊó
https://www.keycoffee.co.jp/store/direct/
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ¡¡Íµ)¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥¦¥§¥·Åç ¥È¥é¥¸¥ãÃÏÊý¤ÎÄ¾±Ä¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÍÑ¡Ø¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à»º ¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤ò¡¢7·î1Æü(¿å)¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£µÏ¿Åª¤Ê¹ó½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£²Æ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤é¡È»ê¹â¤Î°ìÇÕ¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ø¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à»º ¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼Ä¾±Ä¤Î¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ßäÀù¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£²Æµ¨¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¡ØàÝàê¤ÈKISSA¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¾±Ä¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥¦¥§¥·Åç ¥È¥é¥¸¥ãÃÏÊý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¾±Ä¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤Ç¤Ï¡¢530ha¤Ë¤ª¤è¤Ö¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ÇÌó35ËüËÜ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌÚ¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÎÉ¼Á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ýÂ³Åª¤ËÀ¸»º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÀ¸»º¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÇÀË¡¤ò¼ÂÁ©¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀ¸»º¤¹¤ëÇÀ±à¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¤¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ú´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡ ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀºÁª»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²ÌÆù¤ò¿åµíÊµ¤äÁðÌÚ¤Èº®¤¼¤Æ¼«²ÈÀ½¤ÎÂÏÈî¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÏÇÝ¹©Äø¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ÀºÁª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÇÓ¿å¤Î¿å¼Á¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢´Ä¶Êó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ Ã¦³Ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³Ì¤ò´¥Áçµ¡¤ÎÇ®¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢Ç³ÎÁ¤Î»ÈÍÑºï¸º¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀºÁª»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë²ÌÆù¤ò¿åµíÊµ¤äÁðÌÚ¤Èº®¤¼¤Æ¼«²ÈÀ½¤ÎÂÏÈî¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÏÇÝ¹©Äø¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ÀºÁª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÇÓ¿å¤Î¿å¼Á¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢´Ä¶Êó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ Ã¦³Ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³Ì¤ò´¥Áçµ¡¤ÎÇ®¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢Ç³ÎÁ¤Î»ÈÍÑºï¸º¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137587/137587_web_1.png
¢£¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¸Ø¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×
¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¥È¥¢¥ë¥³¡ÊTOARCO¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥¸¥ã ¥¢¥é¥Ó¥« ¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊToraja Arabica Coffee¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¡£¡Ö¥È¥é¥¸¥ã¡×¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥¦¥§¥·Åç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥¸¥ãÃÏÊý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥¸¥ã¤Ç¤Ï¼å»ÀÀ¤ÎÅÚ¾í¤äÅ¬ÅÙ¤Ê¹ß±«ÎÌ¡¢ÃëÌë¤ÎÂç¤¤Ê´¨ÃÈº¹¤Ê¤É¥³¡¼¥Ò¡¼¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤òÊÝÍ¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¼Â¤¬¸Ç¤¯°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¹á¤ê¹â¤¯Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤¯´°½Ï¤·¤¿¥Á¥§¥ê¡¼¤ò°ìÎ³¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇÅ¦¤ß¼è¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë·çÅÀÆ¦¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤ê½ü¤¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤¬¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§¡¡https://www.keycoffee.co.jp/toarcotoraja/
¢£¡È¸¸¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡É¥È¥é¥¸¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡¢Ìó50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÃÏ°è°ìÂÎ·¿»ö¶È¡Ö¥È¥é¥¸¥ã»ö¶È¡×
¥È¥é¥¸¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢18À¤µª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÉÊ¼Á¤«¤é¡Ö¥»¥ì¥Ù¥¹¡Ê¥¹¥é¥¦¥§¥·¡Ë¤ÎÌ¾ÉÊ¡×¤ÈÄÁ½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÀï¤Îº®Íð¤ËÈ¼¤¤¤½¤Î»Ñ¤Ï»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¼º¡£¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¸¸¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢Åö¼Ò¤Ï¥È¥é¥¸¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é¡Ö¥È¥é¥¸¥ã»ö¶È¡×¤ò³«»Ï¡£¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤¿ÇÀ±à¤Î³«È¯¤äÆ»Ï©Åù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò·Ð¤Æ¡¢530ha¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ¾±Ä¥Ñ¥À¥Þ¥é¥óÇÀ±à¤ò³«º¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶áÎÙÇÀ²È¤ØÉÄÌÚ¤ÎÌµ½þÇÛÉÛ¤äºÏÇÝ»ØÆ³¡¢¸ÛÍÑ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¶¦¤ËÍýÁÛ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢1978Ç¯¤Ë¡Ö¥È¥¢¥ë¥³ ¥È¥é¥¸¥ã¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö¸¸¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò¸½Âå¤ËÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¥Á¡¼¥à Ã´Åö ²¬ÅÄ¡¦郄ÌÚ
TEL 03-5400-3069¡¿Email key1@keycoffee.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
´ØÏ¢¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_260630
Ä¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×Å¹ÊÞ¾ðÊó
https://www.keycoffee.co.jp/store/direct/