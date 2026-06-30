MIXI、Runwayとの戦略的パートナーシップを発表

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、生成AIによる映像制作・編集、アニメーション、ビジュアル表現の領域で世界的に注目されるRunway AI, Inc.（以下、Runway）と、エンタープライズパートナーシップを締結したことをお知らせいたします。

Runwayは、映像生成AIやマルチモーダルAIモデルの研究開発を進めるとともに、クリエイターや企業の制作ワークフローを支援するクリエイティブAIプラットフォームを提供しています。映画やテレビ、広告、VFX、ゲームなど、高度な映像表現が求められる領域で活用が広がっており、AIを使用したクリエイティブな制作を通じて、数百万人ものユーザーが新しい可能性を切り拓くのを支援してきました。

当社は、「心もつながる」場と機会の創造を追求し、さまざまなコミュニケーションサービスを提供しています。近年では、生成AIをクリエイターの表現や制作プロセスを支援する重要な技術と位置づけ、クリエイティブ制作業務における活用を進めています。その一環として、これまでもRunwayを映像制作、アニメーション、エフェクト表現、ビジュアル提案などの制作ワークフローで活用してきました。

本パートナーシップを通じて、当社はRunwayの活用をさらに発展させ、クリエイティブ制作体制を強化してまいります。また、今後両社は、ゲーム、アニメーション、インタラクティブ体験などの領域において、生成AIを活用した新たなクリエイティブユースケースの創出に向けて連携していく予定です。

■これまでの主なRunway活用事例- 「モンスターストライク」の映像制作において、従来は約21日を要していた制作工程を約3日で完了。外部制作会社に依頼することなく、社内で制作を完結。- コーポレートブランドムービー制作において、従来の制作手法では約20日を要していた工程を約7日で実施。実写映像と生成AIを組み合わせたハイブリッドな制作プロセスを構築。- キャラクターアニメーション、アプリ内演出、画面遷移などのビジュアル提案において、従来は数日を要していた制作プロセスを、最短5分程度まで短縮。■両社コメント

株式会社MIXI 取締役 上級執行役員 村瀬 龍馬

「MIXIは『心もつなごう。』というタグラインを掲げ、人と人との間に生まれる体験や感情を大切にしたプロダクトづくりに取り組んでいます。Runwayは、当社のクリエイティブ制作ワークフローを支える重要なパートナーであり、スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメントの領域における表現の可能性を広げています。AIによって制作の可能性が拡張されるなかで、より重要になるのは、何をつくるのか、どのような視点で届けるのか、そしてどのような物語や体験をユーザーの皆さまに届けるのかです。Runwayとの連携を通じて、これまで実現が難しかったアイデアや表現にも挑戦し、新しい価値を生み出していけることを大変楽しみにしています。」

Runway AI, Inc. 共同創業者兼共同CEO Cristobal Valenzuela氏

「MIXIは、エンタープライズ導入が成功する際に私たちが目にする典型的なプロセスを体現しています。まず明確なユースケースから始め、成果を確認し、その後スピード感を持って活用範囲を拡大していくというものです。MIXIの各事業においてRunwayの活用が広がっているスピードは非常に印象的です。日本における初期のパートナーの一社として、MIXIのような企業でRunwayが多様な用途に活用されていることを大変嬉しく思います。」

MIXIとRunwayは今後も、生成AIを活用したクリエイティブ制作の可能性を探求し、ユーザーの皆さまにより豊かなコミュニケーション体験を届けることを目指してまいります。

■Runway（https://runwayml.com/(https://runwayml.com/)）について

Runwayは、映像生成と世界モデルを構築する応用AI研究企業です。映像制作、動画編集、アニメーション、VFX、ゲーム、ロボット工学などの分野で数百万人ものユーザーを支援しながら新しい形式のクリエイティブ制作やシミュレーション・トレーニングを可能にしています。

■株式会社MIXI (https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/))

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。