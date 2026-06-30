クラウド型点呼支援システム「点呼＋」が広島の物流DX推進セミナーに出展決定

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、広島県トラック協会が開催する「物流DX推進セミナー」の広島会場（7月23日・24日開催）において、クラウド型点呼支援システム「点呼＋」を出展することをお知らせいたします。

セミナー開催概要

本セミナーは、運送事業者のデジタル化を推進することを目的とした支援金制度「DX推進（１.システム導入）」の申請要件となっており、業界の最新動向や先行企業の導入事例を学ぶ貴重な機会です。

セミナー受講後の体験会では、複数の運行管理システムベンダーが出展し、実際の製品デモンストレーションと相談ブースを開設します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116125/table/50_1_82d79a552280cc76c1625f9a23690f1c.jpg?v=202606301052 ]

※定員に達し次第、受付が終了となります。

※ナブアシストの出展は「広島会場：7月23日(木)・24日(金)」のみとなります。

出展製品・サービス

点呼＋

業務前・業務後の自動点呼にも対応し、全ての点呼業務を一元管理できるシステムです。生体認証による厳格な本人確認やビデオ通話の「疑似対面機能」により、離れた拠点でも対面と同等の点呼品質を維持します。デスクトップ・モバイルの各デバイスを活用することで、効率的かつ確実な点呼業務の運用を実現し、運行管理者の業務負担を大幅に軽減します。

ナブアシストについて

点呼＋についてはこちら :https://logi-dxlab.nav-assist.co.jp/tenko_plus/

ナブアシストのロジスティクス事業部は、運送業界のデジタル化を牽引するパートナーとして、革新的なソリューションの開発と提供に注力してまいりました。自動点呼システムの開発・販売・サポートを中核事業として、運送事業者の皆様が抱える運行管理、安全管理、法令遵守に関する課題の解決に取り組んでいます。

弊社のソリューションは、最新技術と運送業界の実務知識を融合させることで、現場のニーズに即した実用的なツールを実現しています。導入企業の成功事例を積み重ねながら、業界全体のDX推進に貢献し、経営課題の解決を支援してまいります。

お問い合わせ先

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp

URL：https://www.nav-assist.co.jp/