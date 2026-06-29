「晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト」キックオフ！記者発表会を開催　岡山県出身豆原一成さん(JO1)とふなっしーが登壇

岡山県

岡山県（知事：伊原木隆太）は、”晴れの国”と呼ばれる岡山の魅力を最大限に伝えていく「晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト」を開始いたします。本プロジェクトのキックオフとして、2026年6月29日（月）に「『晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト』キックオフ！記者発表会」が開催されました。

本イベントでは、岡山県出身でグローバルボーイズグループの一員として活躍中の豆原一成さん(JO1)と、梨の妖精でありながら「桃が大好き」と公言するふなっしーさんをゲストにお招きし、岡山県の魅力発信に向けたトークセッションや岡山愛を競うクイズやダンス対決を実施しました。

イベントの冒頭では、伊原木隆太知事が「これから岡山の存在感を高めよう、もっと盛り上げていこうと思っております。」とこのプロジェクトに対する意気込みを述べ、プロジェクトの概要や岡山県の魅力について説明を行いました。

続いて豆原さんとふなっしーさんが登壇し、まずは岡山県のトークセッションが行われました。豆原さんは、スタイリッシュな岡山デニムのセットアップで登場し、「岡山県の児島はデニムの街なので。着心地が良いですし、何回も何回も着ることで、ジーンズが育って自分の型にはまるのが良いです。」と、岡山県の名産品であるデニムをアピール。これにはふなっしーさんも「かっこいい！」と絶賛。

そのあとに豆原さんは岡山県で過ごした学生時代の秘蔵写真と共に「生まれ育った真庭市勝山のもみじまつりで高校の行事としてソーラン節を踊って、全体(チーム)では副賞、個人賞(個人としては最優秀賞)をいただきました。学校行事が雨天中止はほとんどなかったかなと。体育会、文化祭、全部普通にできた記憶しかないです。」と地元エピソードを公開。

また、ふなっしーさんは鷲羽山ハイランド、備前長船刀剣博物館をおすすめし、「岡山県はもう20回くらい行っていると思う。好きなんです！」と深い”岡山愛”を披露しました。

さらに、お二人による桃太郎にちなんだ「豆太郎vs梨太郎ガチンコ岡山PR対決！」が実施されました。まずは岡山に関する知識を問うクイズやフルーツの利きクイズで対決。3つのブドウの品種の中から「マスカット・オブ・アレキサンドリア」を当てる利きクイズでは、「絶対分かった！学生のときめっちゃ食べてました。味で一瞬で分かっちゃいましたね。」と自信満々の豆原さんが見事正解。惜しくも外してしまったふなっしーさんは悔しがりながらも「さすが地元！」と豆原さんに感心していました。

続いて課題曲に合わせた即興の「岡山ダンス対決」が行われました。素晴らしいダンススキルを披露する豆原さんは、ダンスの中に岡山県ならではの桃太郎、犬、猿、キジの要素を盛り込み、審査員である伊原木知事にアピール。迫力満点の激しいダンスを披露したふなっしーさんは、「川から流れてきた桃の中身が暴れた・・・みたいな」と珍コンセプトで対抗しました。審査を担当した伊原木知事は、「豆原さんはさすがでした。ふなっしーも意外性という面ではすごかったですが、結果は0.1秒くらいしか悩みませんでした。」とコメント。クイズとダンスの審査の結果、岡山出身である豆原さんが見事勝利しました。

会の終盤には、勝負に敗れて悔しがるふなっしーさんに対して、豆原さんからサプライズ。7月4日に1888歳の誕生日を迎えるふなっしーさんへ、岡山特産の白桃をふんだんに使ったスペシャルバースデーケーキが贈呈されました。ケーキを食べたふなっしーさんは「梨汁ブシャー！桃汁ブシャー！」とすっかりご機嫌になり大喜びした様子を見せました。ケーキを試食した豆原さんも、「豆汁ブシャー！桃汁ブシャー！めちゃくちゃ美味しいです！」と、ケーキの美味しさに大満足のお二人。

最後に、豆原さんからは「現地岡山に行って、もっと岡山の魅力を発信していきたいです！」、ふなっしーさんからは「夏は桃、秋は梨をキーワードに盛り上げてまいります！」とそれぞれ「岡山愛」あふれるメッセージが送られました。また、最後にサッカー中南米W杯・日本対ブラジル戦を控える代表への応援メッセージを岡山弁でリクエストされると、ふなっしーさんは「日本代表、ぶち頑張るっちゃ！」と、慣れない岡山弁で、豆原さんは「日本代表、でーれー応援しとるけ、頑張りんさい！」と流暢な岡山弁で熱いエールを送りました。

《概要》

イベント名：「晴れの国OKAYAMA魅力発見プロジェクト」キックオフ宣言！記者発表会

開催日時：2026年6月29日（月）10:30～11:30

開催会場：レプロエンタテインメント 7階御茶ラボ

（東京都千代田区神田駿河台一丁目5番 化学会館 7階）

登壇者：伊原木隆太（岡山県知事）、豆原一成さん（JO1）、ふなっしーさん、青木裕子（MC）