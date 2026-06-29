「HIGHWAY STAR PARTY 2026 前夜祭！！- ONLINE -」配信詳細解禁！7月開催の本公演「-meets LOVE“Z”-」チケット一般発売スタート！
音楽プロダクション「HIGHWAY STAR」が7月24日(金)にオンライン配信イベント
「HIGHWAY STAR PARTY 2026 前夜祭！！- ONLINE -」を開催。
本イベントは、7月25日(土)・26日(日)にShibuya LOVEZにて開催されるライブイベントで、
「HIGHWAY STAR PARTY 2026 -meets LOVE“Z”-」の開催記念特番となっている。
配信内では、スタジオ初公開となる歌唱映像やリアルタイムでのトークに加え、
バーチャルシンガーによる3Dライブなど、翌日からの公演を盛り上げる豪華なラインナップを展開する。
また、Shibuya LOVEZで開催される本公演のチケットの一般発売もスタートした。
前夜祭のオンラインチケットは、追って7月1日(水)18:00より販売開始予定。
まずはリアルライブのチケットを手に入れ、プレミアムな夏の2日間に備えてほしい。
【イベント詳細】
「HIGHWAY STAR PARTY 2026 前夜祭！！- ONLINE -」
■日時
2026年7月24日(金)19:00～20:30(予定) ※生配信
■出演アーティスト
橋本みゆき／米倉千尋／藍海のん／奏みみ／NAO
■チケット情報
電子チケット：\2,000
チケット販売URL：https://highwaystar-inc.zaiko.io/e/highway-star-2026-eve
販売開始：2026年7月1日(水)18:00～
アーカイブ期間：配信終了後～2026年8月2日(日)
プラットフォーム：ZAIKO
■オフィシャルHP
https://www.highwaystarparty.com/
【プログラム内容】
橋本みゆき
7月8日リリース新曲
アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』
主題歌「Lu lu lun♪～ウラハラ気分はオートマティック～」スタジオ歌唱映像初公開！
米倉千尋
最新アニメ主題歌 TVアニメ『9-nine- Ruler’s Crown』
ED主題歌「Pale Blaze」スタジオ歌唱映像初公開！
HIGHWAY STARアーティスト meets TALK＜生配信＞
Acro-music 3Dスペシャルオンラインライブ
HIGHWAY STARグループの「Acro-music」で活動するシンガーたちによる
３Dスペシャルオンラインライブ！！
出演：奏みみ／藍海のん／NAO
※配信内容は変更となる場合がございますので予めご了承ください。
【公演詳細】
HIGHWAY STAR PARTY 2026 -meets LOVE"Z"-
Shibuya LOVEZ
DAY1：2026年7月25日(土)OPEN 15:30 / START 16:30
◯出演アーティスト
尾澤拓実
白玖ウタノ/Sui≒Kanzaki/玉置成実/春奈るな/LINO LEIA (五十音順)
◯BAND MEMBER
Guitar & Bandmaster e-ZUKA from GRANRODEO
Guitar：RYU/Bass：瀧田イサム/Drums：SHiN/Keyboards：Mao
DAY2：2026年7月26日(日)OPEN 15:30 / START 16:30
◯出演アーティスト
藍海のん/石田燿子/遠藤正明/梶浦由記-FictionJunction-(Vocal:KAORI,YURIKO KAIDA,Joelle,
LINO LEIA,EMIKO(鈴木瑛美子)/奏みみ/喜多修平/JAM Project/shuri/ChouCho/寺田志保/
NAO/Buzzed Monkey(五十音順)
◯BAND MEMBER
Bass & Bandmaster：山本直哉/Drums：青山英樹/Keyboards：西村奈央/
Guitar：奈良悠樹/Guitar：椿本匡賜
▽チケットはコチラから▽
・イープラス
https://eplus.jp/highwaystarparty2026/
・チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/highwaystarparty-2026/
Pコード：331-772
・ローソンチケット
https://l-tike.com/highwaystarparty/
Lコード：712214
・アニメイト
https://animate-ticket.com/events/180
全席指定：\13,800（税込）※来場者特典グッズ付
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HIGHWAY STAR Official HP：https://highwaystar.co.jp/
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