「HIGHWAY STAR PARTY 2026 前夜祭！！- ONLINE -」配信詳細解禁！7月開催の本公演「-meets LOVE“Z”-」チケット一般発売スタート！

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株式会社Earkth

音楽プロダクション「HIGHWAY STAR」が7月24日(金)にオンライン配信イベント


「HIGHWAY STAR PARTY 2026 前夜祭！！- ONLINE -」を開催。


本イベントは、7月25日(土)・26日(日)にShibuya LOVEZにて開催されるライブイベントで、


「HIGHWAY STAR PARTY 2026 -meets LOVE“Z”-」の開催記念特番となっている。


配信内では、スタジオ初公開となる歌唱映像やリアルタイムでのトークに加え、


バーチャルシンガーによる3Dライブなど、翌日からの公演を盛り上げる豪華なラインナップを展開する。


また、Shibuya LOVEZで開催される本公演のチケットの一般発売もスタートした。


前夜祭のオンラインチケットは、追って7月1日(水)18:00より販売開始予定。


まずはリアルライブのチケットを手に入れ、プレミアムな夏の2日間に備えてほしい。



【イベント詳細】


「HIGHWAY STAR PARTY 2026 前夜祭！！- ONLINE -」



■日時


2026年7月24日(金)19:00～20:30(予定) ※生配信



■出演アーティスト


橋本みゆき／米倉千尋／藍海のん／奏みみ／NAO



■チケット情報


電子チケット：\2,000


チケット販売URL：https://highwaystar-inc.zaiko.io/e/highway-star-2026-eve


販売開始：2026年7月1日(水)18:00～


アーカイブ期間：配信終了後～2026年8月2日(日)


プラットフォーム：ZAIKO



■オフィシャルHP


https://www.highwaystarparty.com/



【プログラム内容】


橋本みゆき


7月8日リリース新曲


アニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』


主題歌「Lu lu lun♪～ウラハラ気分はオートマティック～」スタジオ歌唱映像初公開！



米倉千尋


最新アニメ主題歌 TVアニメ『9-nine- Ruler’s Crown』


ED主題歌「Pale Blaze」スタジオ歌唱映像初公開！



HIGHWAY STARアーティスト meets TALK＜生配信＞



Acro-music 3Dスペシャルオンラインライブ


HIGHWAY STARグループの「Acro-music」で活動するシンガーたちによる


３Dスペシャルオンラインライブ！！


出演：奏みみ／藍海のん／NAO



※配信内容は変更となる場合がございますので予めご了承ください。



【公演詳細】


HIGHWAY STAR PARTY 2026 -meets LOVE"Z"-



Shibuya LOVEZ



DAY1：2026年7月25日(土)OPEN 15:30 / START 16:30


◯出演アーティスト


尾澤拓実/影山ヒロノブ/きただにひろし/GRANRODEO/shuri/


白玖ウタノ/Sui≒Kanzaki/玉置成実/春奈るな/LINO LEIA (五十音順)



◯BAND MEMBER


Guitar & Bandmaster e-ZUKA from GRANRODEO


Guitar：RYU/Bass：瀧田イサム/Drums：SHiN/Keyboards：Mao



DAY2：2026年7月26日(日)OPEN 15:30 / START 16:30


◯出演アーティスト


藍海のん/石田燿子/遠藤正明/梶浦由記-FictionJunction-(Vocal:KAORI,YURIKO KAIDA,Joelle,


LINO LEIA,EMIKO(鈴木瑛美子)/奏みみ/喜多修平/JAM Project/shuri/ChouCho/寺田志保/


NAO/Buzzed Monkey(五十音順)



◯BAND MEMBER


Bass & Bandmaster：山本直哉/Drums：青山英樹/Keyboards：西村奈央/


Guitar：奈良悠樹/Guitar：椿本匡賜



▽チケットはコチラから▽


・イープラス


https://eplus.jp/highwaystarparty2026/



・チケットぴあ


https://w.pia.jp/t/highwaystarparty-2026/


Pコード：331-772



・ローソンチケット


https://l-tike.com/highwaystarparty/


Lコード：712214



・アニメイト


https://animate-ticket.com/events/180



全席指定：\13,800（税込）※来場者特典グッズ付





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HIGHWAY STAR Official HP：https://highwaystar.co.jp/


HIGHWAY STAR Official X：https://x.com/highwaystar_inc


HIGHWAY STAR Official Instgram：https://www.instagram.com/highwaystar_inc/


HIGHWAY STAR Official YouTube：https://www.youtube.com/@highwaystarofficialyoutube9685


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