AI導入が止まるのは、反対派ではなく「観望派」かもしれない──社内合意形成をまとめた実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、AI推進の実務ガイド（ホワイトペーパー）「AI導入を進めるための社内合意形成(https://fullfact.net/whitepapers/ai-internal-consensus-playbook)」を無料で公開しました。反対派の説得に消耗する前に、停滞の本丸である「観望派」をどう動かすかを整理した手引きです。

背景：正論だけでは、社内は動かない

AI導入は、ロジックが正しいだけでは進みません。声の大きい反対派に時間を取られがちですが、実際に物事を止めているのは、賛成も反対もしない「観望派」という動かない多数派であることが少なくありません。彼らがなぜ動かないのかを理解し、順番に巻き込んでいく段取りが要ります。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 正論の正しさだけでは推進が止まる構造- 社内の4類型（推進派・反対派・観望派・沈黙派）それぞれの動機- 反対理由の5分類（雇用不安・品質不安・責任所在・学習負荷・技術不信）- 個別対話 → パイロット → 拡大という巻き込みの段取り- 反対理由ごとの対応の打ち手- 動かない多数派（観望派）を動かす3つのレバー- 役員会でYesを引き出すストーリーラインの組み立て方

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-internal-consensus-playbook

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net