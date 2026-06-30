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【8/5（水）開催｜経営者向け無料オンラインセミナー】社長依存から脱却！企業価値を最大化する「自走組織」の作り方
心理的資本から紐解く「強い会社」の共通点
株式会社チェンジホールディングス（本社： 東京都港区、代表取締役兼執行役員社長： 福留 大士、以下「チェンジ HD 」）の子会社で、M&A仲介を行う株式会社fundbook（本社：東京都港区、代表取締役： 渡邊和久、読み：ファンドブック、以下「当社」）は、「心理的資本」の専門家である株式会社Be＆Do 取締役 橋本豊輝氏をお招きし、経営者向け無料オンラインセミナーを2026年8月5日（水）に開催いたします。
（お申し込み：https://fundbook.co.jp/event/20260805-2/）
企業の持続的な成長や次世代への承継において、財務諸表には表れない「組織の真の価値」への注目が急速に高まっています。とりわけ「オーナーへの過度な依存（属人的経営）」や「中核人材の離脱」といったリスクは、事業成長のボトルネックとなるだけでなく、企業価値そのものを毀損する重大な要因となります。
本セミナーでは、「心理的資本」の専門家である株式会社Be＆Do取締役 橋本豊輝氏をお招きし、これらの見えないリスクを解消し、企業価値を高めるための具体的な経営戦略について徹底解説いたします。 「属人的経営からの脱却」によって自律的に動く組織基盤を構築し、外部からも高く評価される組織へと磨き上げる「企業価値の向上」に焦点を当て、組織の質的変容を起こすヒントをお伝えします。
◼︎開催概要
タイトル ：社長なしでも回る“自走組織”の作り方〜心理的資本から紐解く「強い会社」の共通点〜
日時 ：2026年8月5日（水）13:00〜14:00
開催方法 ：Zoomでのオンライン配信
参加費 ：無料（事前申込制）
参加対象者：企業・法人のオーナーの方、経営者の方
※M&A仲介事業など競合事業者の方のお申し込みはご遠慮ください
※参加対象以外の方は参加をご遠慮いただく場合がございます
お申し込み：https://fundbook.co.jp/event/20260805-2/
主催 ：株式会社fundbook
事務局 ：fundbook イベント事務局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階
◼︎スケジュール
13:00〜13:40 第一部 心理的資本をマネジメントに活かす
―人と組織の成長を加速する「HERO」を手に入れる―
スピーカー：株式会社Be＆Do 取締役 橋本 豊輝 氏
13:40〜14:00 第二部 社長なしでも回る“自走組織”作りのリアルとHow To
スピーカー：株式会社Be＆Do 取締役 橋本 豊輝 氏
株式会社fundbook 執行役員 十亀 秀仁
※セミナー内容や時間は変更することがございます。
◼︎登壇者
橋本 豊輝 氏
株式会社Be＆Do 取締役
同志社大学卒業。エン・ジャパン株式会社での勤務を経て、株式会社Be&Doの設立に参加。2009年11月より、神戸大学を中心に活動する一般社団法人 人と組織の活性化研究会（通称：APO研）にて人と組織のイキイキについて研究活動に参画し現在も活動を継続。組織活性化プログラムの開発・提供や、人材育成サービスの開発、マネジメント支援ツールの設計に携わる。企業の管理職や従業員など働く人のウェルビーイングをサポートする外部メンターとしても活動中。心理的資本を高める手法を追究している。
十亀 秀仁
株式会社fundbook 執行役員
同志社大学経済学部卒。2012年にSMBC日興証券へ入社。顕著な営業成績を記録し、複数の受賞歴を有する。銀証連携を担う三井住友銀行担当を兼務。その後、外資系製薬企業へ入社し、2017年に最優秀学術賞を含め、複数回の海外表彰を受賞。2018年にfundbookへ入社。2025年に当社執行役員に就任。
◼︎セミナー実施の背景
近年、事業承継や成長戦略としてのM&Aが一般化する中、譲渡価格の向上（磨き上げ）において「組織力」への注目が急速に高まっています。
一方で、多くの企業において「経営者自身のカリスマ性に頼りすぎており、引退後の組織崩壊が懸念される」「理念に基づく人的資本経営を掲げているが、離職率の低下や業績向上に結びついていない」「将来的な譲渡を見据えているが、現在の組織力では適切に評価されず買い叩かれてしまう不安がある」といった課題が顕在化しているのが事実です。
M&Aの最前線において、買い手企業は単なる財務数値だけでなく「キーマンへの過度な依存がないか」「自律的な組織基盤があるか」を厳格に見極めます。属人性を排除し、科学的なアプローチで従業員の自律性を高めることは、M&Aを成功に導くための「売れる状態」を作る上で不可欠な要素となりつつあります。
こうした背景から、当社では「心理的資本」というアプローチを用いて組織の質的変容を促すヒントをご提供すべく、本セミナーの開催を決定いたしました。企業価値の底上げや、属人化の解消を目指す経営者の皆様にとって、新たな視点と実践的なノウハウとなる情報をお届けいたします。
◼︎今後の展望
fundbookは、今後も本セミナーのような実務に即した情報発信を継続的に行い、経営者様が正しく、かつ安心して意思決定を行える環境を整備することで、健全なM&A市場の発展に寄与し、ミッションである「すべての人に、正しく価値のあるM&Aを。」を実現してまいります。
◼︎株式会社fundbook 会社概要
設立 ：2017年8月7日
代表者 ：代表取締役 渡邊和久
事業内容 ：M&A仲介事業
本社 ：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階
資本金等 ：20億円（資本剰余金含む）
URL ：https://fundbook.co.jp
M&Aとは：https://fundbook.co.jp/what-is-ma/
本件に関するお問合わせ先
株式会社fundbook 広報
TEL：0120-880-880／E-Mail：pr@fundbook.co.jp
株式会社チェンジホールディングス（本社： 東京都港区、代表取締役兼執行役員社長： 福留 大士、以下「チェンジ HD 」）の子会社で、M&A仲介を行う株式会社fundbook（本社：東京都港区、代表取締役： 渡邊和久、読み：ファンドブック、以下「当社」）は、「心理的資本」の専門家である株式会社Be＆Do 取締役 橋本豊輝氏をお招きし、経営者向け無料オンラインセミナーを2026年8月5日（水）に開催いたします。
企業の持続的な成長や次世代への承継において、財務諸表には表れない「組織の真の価値」への注目が急速に高まっています。とりわけ「オーナーへの過度な依存（属人的経営）」や「中核人材の離脱」といったリスクは、事業成長のボトルネックとなるだけでなく、企業価値そのものを毀損する重大な要因となります。
本セミナーでは、「心理的資本」の専門家である株式会社Be＆Do取締役 橋本豊輝氏をお招きし、これらの見えないリスクを解消し、企業価値を高めるための具体的な経営戦略について徹底解説いたします。 「属人的経営からの脱却」によって自律的に動く組織基盤を構築し、外部からも高く評価される組織へと磨き上げる「企業価値の向上」に焦点を当て、組織の質的変容を起こすヒントをお伝えします。
◼︎開催概要
タイトル ：社長なしでも回る“自走組織”の作り方〜心理的資本から紐解く「強い会社」の共通点〜
日時 ：2026年8月5日（水）13:00〜14:00
開催方法 ：Zoomでのオンライン配信
参加費 ：無料（事前申込制）
参加対象者：企業・法人のオーナーの方、経営者の方
※M&A仲介事業など競合事業者の方のお申し込みはご遠慮ください
※参加対象以外の方は参加をご遠慮いただく場合がございます
お申し込み：https://fundbook.co.jp/event/20260805-2/
主催 ：株式会社fundbook
事務局 ：fundbook イベント事務局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階
◼︎スケジュール
13:00〜13:40 第一部 心理的資本をマネジメントに活かす
―人と組織の成長を加速する「HERO」を手に入れる―
スピーカー：株式会社Be＆Do 取締役 橋本 豊輝 氏
13:40〜14:00 第二部 社長なしでも回る“自走組織”作りのリアルとHow To
スピーカー：株式会社Be＆Do 取締役 橋本 豊輝 氏
株式会社fundbook 執行役員 十亀 秀仁
※セミナー内容や時間は変更することがございます。
◼︎登壇者
橋本 豊輝 氏
株式会社Be＆Do 取締役
同志社大学卒業。エン・ジャパン株式会社での勤務を経て、株式会社Be&Doの設立に参加。2009年11月より、神戸大学を中心に活動する一般社団法人 人と組織の活性化研究会（通称：APO研）にて人と組織のイキイキについて研究活動に参画し現在も活動を継続。組織活性化プログラムの開発・提供や、人材育成サービスの開発、マネジメント支援ツールの設計に携わる。企業の管理職や従業員など働く人のウェルビーイングをサポートする外部メンターとしても活動中。心理的資本を高める手法を追究している。
十亀 秀仁
株式会社fundbook 執行役員
同志社大学経済学部卒。2012年にSMBC日興証券へ入社。顕著な営業成績を記録し、複数の受賞歴を有する。銀証連携を担う三井住友銀行担当を兼務。その後、外資系製薬企業へ入社し、2017年に最優秀学術賞を含め、複数回の海外表彰を受賞。2018年にfundbookへ入社。2025年に当社執行役員に就任。
◼︎セミナー実施の背景
近年、事業承継や成長戦略としてのM&Aが一般化する中、譲渡価格の向上（磨き上げ）において「組織力」への注目が急速に高まっています。
一方で、多くの企業において「経営者自身のカリスマ性に頼りすぎており、引退後の組織崩壊が懸念される」「理念に基づく人的資本経営を掲げているが、離職率の低下や業績向上に結びついていない」「将来的な譲渡を見据えているが、現在の組織力では適切に評価されず買い叩かれてしまう不安がある」といった課題が顕在化しているのが事実です。
M&Aの最前線において、買い手企業は単なる財務数値だけでなく「キーマンへの過度な依存がないか」「自律的な組織基盤があるか」を厳格に見極めます。属人性を排除し、科学的なアプローチで従業員の自律性を高めることは、M&Aを成功に導くための「売れる状態」を作る上で不可欠な要素となりつつあります。
こうした背景から、当社では「心理的資本」というアプローチを用いて組織の質的変容を促すヒントをご提供すべく、本セミナーの開催を決定いたしました。企業価値の底上げや、属人化の解消を目指す経営者の皆様にとって、新たな視点と実践的なノウハウとなる情報をお届けいたします。
◼︎今後の展望
fundbookは、今後も本セミナーのような実務に即した情報発信を継続的に行い、経営者様が正しく、かつ安心して意思決定を行える環境を整備することで、健全なM&A市場の発展に寄与し、ミッションである「すべての人に、正しく価値のあるM&Aを。」を実現してまいります。
◼︎株式会社fundbook 会社概要
設立 ：2017年8月7日
代表者 ：代表取締役 渡邊和久
事業内容 ：M&A仲介事業
本社 ：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階
資本金等 ：20億円（資本剰余金含む）
URL ：https://fundbook.co.jp
M&Aとは：https://fundbook.co.jp/what-is-ma/
本件に関するお問合わせ先
株式会社fundbook 広報
TEL：0120-880-880／E-Mail：pr@fundbook.co.jp