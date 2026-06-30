『アンモニア市場』を製造・輸送から最終用途まで包括的に解説し、技術、有力企業、10年間の詳細予測を掲載した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2026年6月30日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「アンモニア市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年6月23日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「アンモニア市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Ammonia Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 336
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ammonia-market/1163
本調査レポートでは、包括的にアンモニア市場を製造・輸送から最終用途まで解説し、低炭素アンモニア製造については、主要トレンド、先進アンモニア合成技術、グリーンアンモニア・ブルーアンモニアに関する技術的考慮事項を含めて取り上げています。新たなユースケースとして船舶用燃料、発電、水素輸送、脱炭素型肥料製造に関する洞察を提供し、現状および将来性を評価します。また、インフラ、規制、市場推進要因、導入障壁の地域別動向についても評価を行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353999/images/bodyimage1】
「アンモニア市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要・結論
● 低炭素アンモニア製造の10年間市場予測
? 区分：グリーンアンモニアとブルーアンモニア
● アンモニア市場紹介
? 市場動向、経済性、規制の影響、業界展望など
● 主なアンモニア製造技術と低炭素アンモニア製造への移行
● グレーアンモニア製造：ハーバー・ボッシュ法
● ブルーアンモニア製造
? ブラウンフィールドサイト・グリーンフィールドサイトを含む
● グリーンアンモニア製造
? ハーバー・ボッシュ法を用いた変動対応型システム・水電解装置の概要など
● 既存技術に代わる新たなアンモニア製造方法と次世代技術
● アンモニア貯蔵・流通インフラ
? アンモニア輸送、輸出ターミナル、パイプライン、海上輸送での最新動向など
● アンモニア利用での新たな用途とトレンド
● 海上輸送、発電、産業の脱炭素化用燃料としてのアンモニア
● 水素キャリアとしてのアンモニア
? アンモニア分解技術、他の水素キャリアとの比較など
● 農業・肥料用途向け低炭素アンモニア
● アンモニアのその他のニッチな用途や新たな用途
● アンモニアのバリューチェーン全体の有力企業概要
「アンモニア市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 変容するアンモニア・低炭素アンモニアのバリューチェーン解説
（製造、インフラ、輸送、貯蔵、最終用途など）
- 低炭素アンモニア製造法の概要
- 低炭素アンモニア製造に影響する技術動向分析
（二酸化炭素回収の組み込み、再生可能水素の供給、間欠性再生可能エネルギーへの解決策、代替アンモニア合成経路の各動向など）
- 低炭素アンモニア主要用途の解説
（船舶用燃料、水素の輸送・貯蔵、発電、脱炭素型肥料製造など）
- 低炭素アンモニア製造・普及における市場障壁と課題
（インフラの制約、プロジェクトの経済性、規制、安全上の考慮事項など）
- 低炭素アンモニア市場の地域別分析
（プロジェクト群、インフラ整備、規制動向など）
- アンモニア市場分析
（推進要因、政策支援、世界的動向、発表済みプロジェクト、計画中の生産能力など）
- アンモニアの輸送・貯蔵・分解・バンカリングインフラでの現在・最新のトレンド解説
- アンモニア・低炭素アンモニアのバリューチェーン各所で事業展開する主要既存企業、プロジェクト開発企業、新興企業の特定
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ammonia-market/1163
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「アンモニア市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年6月23日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「アンモニア市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Ammonia Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 336
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ammonia-market/1163
本調査レポートでは、包括的にアンモニア市場を製造・輸送から最終用途まで解説し、低炭素アンモニア製造については、主要トレンド、先進アンモニア合成技術、グリーンアンモニア・ブルーアンモニアに関する技術的考慮事項を含めて取り上げています。新たなユースケースとして船舶用燃料、発電、水素輸送、脱炭素型肥料製造に関する洞察を提供し、現状および将来性を評価します。また、インフラ、規制、市場推進要因、導入障壁の地域別動向についても評価を行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353999/images/bodyimage1】
「アンモニア市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要・結論
● 低炭素アンモニア製造の10年間市場予測
? 区分：グリーンアンモニアとブルーアンモニア
● アンモニア市場紹介
? 市場動向、経済性、規制の影響、業界展望など
● 主なアンモニア製造技術と低炭素アンモニア製造への移行
● グレーアンモニア製造：ハーバー・ボッシュ法
● ブルーアンモニア製造
? ブラウンフィールドサイト・グリーンフィールドサイトを含む
● グリーンアンモニア製造
? ハーバー・ボッシュ法を用いた変動対応型システム・水電解装置の概要など
● 既存技術に代わる新たなアンモニア製造方法と次世代技術
● アンモニア貯蔵・流通インフラ
? アンモニア輸送、輸出ターミナル、パイプライン、海上輸送での最新動向など
● アンモニア利用での新たな用途とトレンド
● 海上輸送、発電、産業の脱炭素化用燃料としてのアンモニア
● 水素キャリアとしてのアンモニア
? アンモニア分解技術、他の水素キャリアとの比較など
● 農業・肥料用途向け低炭素アンモニア
● アンモニアのその他のニッチな用途や新たな用途
● アンモニアのバリューチェーン全体の有力企業概要
「アンモニア市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
- 変容するアンモニア・低炭素アンモニアのバリューチェーン解説
（製造、インフラ、輸送、貯蔵、最終用途など）
- 低炭素アンモニア製造法の概要
- 低炭素アンモニア製造に影響する技術動向分析
（二酸化炭素回収の組み込み、再生可能水素の供給、間欠性再生可能エネルギーへの解決策、代替アンモニア合成経路の各動向など）
- 低炭素アンモニア主要用途の解説
（船舶用燃料、水素の輸送・貯蔵、発電、脱炭素型肥料製造など）
- 低炭素アンモニア製造・普及における市場障壁と課題
（インフラの制約、プロジェクトの経済性、規制、安全上の考慮事項など）
- 低炭素アンモニア市場の地域別分析
（プロジェクト群、インフラ整備、規制動向など）
- アンモニア市場分析
（推進要因、政策支援、世界的動向、発表済みプロジェクト、計画中の生産能力など）
- アンモニアの輸送・貯蔵・分解・バンカリングインフラでの現在・最新のトレンド解説
- アンモニア・低炭素アンモニアのバリューチェーン各所で事業展開する主要既存企業、プロジェクト開発企業、新興企業の特定
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/ammonia-market/1163
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
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