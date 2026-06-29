ラストスパート頑張れ受験生！令和８年 二級建築士、学科試験″当日中″に予想正答番号を公開します！

試験のあとは、ここに集合！その日中に解答速報を公開します。

TAC株式会社

▼解答速報ページはここからご確認いただけます

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_2kyu_sokuhou.html

＜各科目、解答速報の公開予定＞

計画・法規：17:30公開（本試験当日）

構造・施工：20:00公開（本試験当日）

合格推定点・講評：14:00公開（本試験翌日）

設計製図に進まれるみなさまへ

「木造3階建て」どうやって対策すればよい？絶対落とせないポイントは？

当年度の課題についての解説だけでなく、それを踏まえたうえでの試験概要や合格までにどのように準備を進めていくかの見通しをたてます。

★今すぐオンラインイベントを予約する（予約枠に限りあり）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0708

★実施概要

日時:7月8日(水)19:30開始

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

開催方法: オンライン＆TAC校舎

参加費: 無料 (要予約)

対象: 令和8年度 二級建築士「設計製図試験」を受験される方

予約方法:以下よりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0708

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

試験本番までのこりわずか！ラストスパート頑張れ受験生！