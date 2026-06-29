無料オンラインセミナー「成長投資ガイダンス時代のマテリアリティ開示」を7月8日（水）12:00-12:30に開催

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

ソーシャルインパクト・リサーチは、2026年7月8日（水）12:00～12:30に、無料オンラインセミナー「成長投資ガイダンス時代のマテリアリティ開示 ― ESG課題から、企業価値ドライバーへ ―」を開催します。

近年、多くの企業が統合報告書やサステナビリティレポートにおいて、マテリアリティを開示するようになりました。一方で、実際の開示では、マテリアリティが「重要な社会課題の一覧」や「ESG活動の整理」にとどまり、投資家が重視する企業価値向上との関係まで十分に説明できていないケースも少なくありません。

お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/5068369

今後のマテリアリティ開示では、人的資本、知的資本、脱炭素、DX、新規事業、ガバナンスなどの重要課題を、成長投資、資本配分、ROIC改善、WACC低減、EP拡大へと接続し、企業価値創造のストーリーとして示すことが求められます。

本セミナーでは、成長投資ガイダンスの考え方を踏まえながら、マテリアリティを「ESG課題」ではなく「企業価値ドライバー」として再整理し、統合報告書やサステナビリティ開示にどのように落とし込むべきかを30分でわかりやすく解説します。

開催背景

企業の情報開示は、財務情報と非財務情報を統合し、中長期的な企業価値向上を説明する方向へ進化しています。

特に、成長投資ガイダンスでは、企業価値向上を考えるうえで、資本コストを上回る経済的付加価値であるEPの考え方が重視されています。

EPは、以下の式で整理されます。

EP ＝ 投下資本 ×（ROIC － WACC）

この考え方に立つと、マテリアリティ開示においても、単に「社会課題に取り組んでいる」ことを示すだけでは不十分です。

重要なのは、マテリアリティがどの成長投資につながり、どの経営資本を強化し、どのようにROIC－WACCスプレッドを改善し、EPを拡大するのかを説明することです。

つまり、これからのマテリアリティは、ESG課題の一覧ではなく、企業価値創造の設計図として開示する必要があります。

本セミナーで扱う主なテーマ

1. 成長投資ガイダンスの要点

成長投資ガイダンスが重視する、EP、ROIC、WACC、投下資本、成長投資の考え方を整理します。

2. 従来型マテリアリティ開示の課題

マテリアリティが「重要課題の一覧」や「活動KPI」にとどまると、なぜ投資家に企業価値との関係が伝わりにくいのかを解説します。

3. マテリアリティを企業価値ドライバーに変換する方法

人的資本、知的資本、脱炭素、DX、新規事業、ガバナンスなどを、ROIC改善、WACC低減、投下資本拡大、EP拡大へと接続する考え方を紹介します。

4. 統合報告書で使える開示フォーマット

マテリアリティ別に、成長投資、強化する資本、中間KPI、財務KPI、EPへの接続を整理する実践的な開示テンプレートを提示します。

このような方におすすめです

・統合報告書、サステナビリティレポートの制作担当者

・IR、経営企画、サステナビリティ部門のご担当者

・CFO部門、財務戦略、資本政策に関わる方

・人的資本、知的資本、脱炭素、DX、新規事業の開示を企業価値に接続したい方

・PBR、ROIC、資本コストを意識した開示に進化させたい方

・社外取締役、広報、ESG開示担当者

・マテリアリティと企業価値の接続に課題を感じている方

開催概要

セミナー名：成長投資ガイダンス時代のマテリアリティ開示

副題：ESG課題から、企業価値ドライバーへ

開催日時：2026年7月8日（水）12:00～12:30

開催形式：オンライン

参加費：無料

対象：上場企業のIR、サステナビリティ、経営企画、CFO部門、統合報告書制作、広報・ESG開示担当者など

お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/5068369

講師コメント

熊沢 拓

成長投資ガイダンスの登場により、企業のマテリアリティ開示は大きな転換点を迎えています。これまでのマテリアリティは、ESG課題や社会課題への対応として整理されることが多くありました。しかし今後は、それだけでは投資家に十分に伝わりません。

重要なのは、マテリアリティがどの成長投資につながり、どの経営資本を強化し、どのようにROIC－WACCスプレッドを改善し、EPを拡大するのかを説明することです。

人的資本、知的資本、脱炭素、DX、新規事業、ガバナンスといったテーマは、単なる非財務情報ではなく、将来の財務価値を生み出す先行指標です。マテリアリティを「企業価値創造の設計図」として再定義することで、統合報告書やサステナビリティ開示は、投資家との対話により資するものになります。

本セミナーでは、成長投資ガイダンスの考え方を踏まえ、マテリアリティを企業価値ドライバーとして開示するための実践的な視点をお伝えします。

セミナーのポイント

本セミナーでは、マテリアリティを次のような流れで再整理します。

マテリアリティ

↓

成長投資テーマ

↓

強化される経営資本

↓

ROIC改善・WACC低減・投下資本拡大

↓

EP拡大

↓

企業価値向上

マテリアリティは、単なるESG課題ではありません。

これからのマテリアリティ開示は、企業がどこに資本を投じ、どの経営資本を強化し、どのようにROIC－WACCスプレッドを高め、EPを拡大していくのかを示す、企業価値創造の設計図であるべきです。

会社概要

会社名：ソーシャルインパクト・リサーチ

事業内容：統合報告書分析、サステナビリティ開示支援、マテリアリティ分析、インパクト評価、企業価値創造ストーリー設計、非財務情報と財務価値の接続支援

本件に関するお問い合わせソーシャルインパクト・リサーチ

担当：熊沢（takukumazawa@gmail.com）