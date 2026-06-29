事業共創カンパニーRelic、北陸地域のスタートアップエコシステムを強化する「北陸スタートアップランウェイ」を始動

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋 貴朗、代表取締役CTO：大庭 亮）は、北陸エリア（富山県、石川県、福井県）のスタートアップエコシステム形成に向けた連携プラットフォーム「北陸スタートアップランウェイ(https://hokuriku-startup-runway.com)」を、株式会社サムライインキュベート（本社：東京都港区、代表取締役：榊原 健太郎）の支援のもと、2026年6月29日より本格始動します。また、本取り組みの開始に先立ち、キックオフイベントを6月30日に富山県の「Sketch Lab (スケッチラボ)」にて開催します。

■発足背景

日本のスタートアップエコシステム戦略において、各地域の強みを活かした多極的な発展が目指されるなか、北陸エリア（富山、石川、福井）は「NEXTグローバル拠点都市」の1つに選定されています。同エリアには、特定の産業分野で世界シェアを誇るグローバルニッチトップ企業や研究機関が集積しており、広域連携コンソーシアム「Tech Startup HOKURIKU（TeSH）」を通じた大学発スタートアップ創出の動きも活発化するなど、極めて高いポテンシャルを有しています。

Relicは、日本を代表する大企業を中心に5,000社超の新規事業開発やオープンイノベーションを支援してきた、国内シェアNo.1（※1）の事業共創カンパニーです。ビジネス・テクノロジー・クリエイティブを完備する日本最大級のBTC組織により、事業構想から実装・グロース、そしてあらゆる出口戦略まで一気通貫で実行できる強みを持ちます。

また、オープンイノベーション領域においては、JV/共同事業の立ち上げや出島共創スキーム(R)「DUALii(https://relic.co.jp/services/dualii/)」を通した事業創出、国内外のスタートアップ40社超への直接投資実績に加え、VCファンドの設立から運営、企業のCVC（コーポレートベンチャーキャピタル）設立・運用支援を展開してきました。さらに、全国18都道府県に拠点を構え、地方創生や地域ファンド、大学・研究機関との連携を通じた地域発のスタートアップエコシステム構築にも注力しています。

これらの統合的なイノベーションマネジメントの知見と実績に、全国各地で「スタートアップランウェイ」を展開してきた株式会社サムライインキュベートのサポートを掛け合わせることで、北陸地域における独自のイノベーションエコシステム形成と、地方からのユニコーン企業創出を強力に推進すべく、本プラットフォームを発足いたしました。

■「北陸スタートアップランウェイ」の取り組み

本プラットフォームは、地域起業家とベンチャーキャピタル（VC）や金融機関との距離感を縮め、アクセスハードルを下げることで、地方における情報格差を解消する仕組みです。起業家だけでなく、VCや地方銀行が集まることでナレッジの共有や協調出資に結びつく強固な支援体制の構築を目指します。

具体的な活動内容は以下の通りです。

- 参画VC・金融機関のコミュニケーショングループの構築専用のコミュニケーショングループを活用し、案件の紹介、協調出資の相談、イベントの共催など、地域全体での緊密な連携とコミュニケーションを促進します。- 北陸全域を対象としたイベントの開催「北陸STARTUP PITCH」など、北陸全域のスタートアップや起業家を対象としたピッチイベントやセミナーを定期的に開催し、地域に挑戦する土壌を醸成します。- 北陸地域のVC・金融機関の統一ホームページの運営参画する各機関の投資ステージや対象領域、特徴などの情報を集約し、起業家が資金調達の相談や事業のブラッシュアップを迅速かつシームレスに行える環境を提供します。

詳細については、公式サイトをご覧ください。

公式サイト :https://hokuriku-startup-runway.com

■参画機関（五十音順）

■北陸STARTUP RUNWAY企画・運営事務局/2026年幹事会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16318/table/499_1_0e51d829316718e42efa0737535b84df.jpg?v=202606300351 ]

株式会社Relic（幹事会社）

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

株式会社サムライインキュベート

代表者：代表取締役 榊原 健太郎

住所：東京都港区虎ノ門五丁目９-１ 麻布台ヒルズガーデンプラザB ４階

コーポレートサイト：https://www.samurai-incubate.co.jp

■全国展開する「STARTUP RUNWAY」について

「STARTUP RUNWAY」とは、地域ごとの特性や強みを活かしてスタートアップの成長を支援し、ユニコーン企業の創出を目指す取り組みです。

これまで「中四国 STARTUP RUNWAY(https://chushikoku-startup-runway.com/)」（2020年9月）、「中部 STARTUP RUNWAY(https://chubu-startup-runway.com/)」（2022年5月）、「東北 STARTUP RUNWAY(https://tohoku-startup-runway.com/)」（2024年4月）、「琉球 STARTUP RUNWAY(https://www.ryukyu-startup-runway.com/)」（2024年9月）、「九州 STARTUP RUNWAY(https://kyushu-startup-runway.com/)」（2025年5月）、「北海道 STARTUP RUNWAY(https://hokkaido-startup-runway.com/)」（2025年6月）、「関東 STARTUP RUNWAY(https://kanto.startup-runway.com/)」（2025年9月）、「関西STARTUP RUNWAY(https://kansai.startup-runway.com/)」（2026年5月）が展開してきました。今回、新たに「北陸 STARTUP RUNWAY(https://hokuriku-startup-runway.com)」を立ち上げることで、全国9エリアを網羅する支援ネットワークが完成し、日本各地のスタートアップの成長をより広域に後押ししてまいります。

■ディープテックイノベーションセンターについて

Relicのディープテックイノベーションセンター（DTIC）は、ディープテック領域の事業化に向け、技術評価から戦略策定、プロトタイピング、検証、事業化後の成長まで包括的に支援しています。研究シーズの発掘、市場性分析、事業化計画の立案、資金調達支援、成長支援までを一気通貫で伴走する体制を構築しており、大学・研究機関・企業のR&D部門・金融機関などを中心に30社、100件以上の支援を推進しています。またセカンダリー投資や金融機関に向けたDD業務なども展開しております。今後も“技術の社会実装”専門組織として技術の可能性を広げ、事業を生み出していくことを目指します。

詳細を見る :https://dtic.relic.co.jp/

＜インタビュー記事＞

技術の6割が消える現実。Relicと挑む「ディープテック事業化」の実態

https://prtimes.jp/story/detail/7bZ38jIK3eB

■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本を代表する大企業を中心に新規事業やオープンイノベーション、AXやDXを構想で終わらせず、収益化・中核事業化やカーブアウト/出向起業等のあらゆる出口戦略まで共にやり切る「事業共創カンパニー」です。大企業特有の壁や制約をRelicが事業主体となる独自の出島共創スキーム(R)で突破し、ビジネス・テクノロジー・クリエイティブを完備する日本最大級のBTC組織が、戦略から実装・グロースまで一気通貫で実行します。自社でも多様な事業やスタートアップを生み出し売上高100億円を突破した事業家集団であり、AIやハードウェアを始めディープテック領域まで幅広く対応する専門家集団でもある事業共創組織が、独自のプロダクトや運営するVC/CVCファンドからの出資も含めた統合的なイノベーションマネジメントを提供します。新規事業領域におけるリーディングカンパニーとして国内シェアNo.1(※)を誇り、全国18都道府県に構える拠点から5,000社超の事業開発や共同事業/JVに携わってきた、唯一無二の事業共創パートナーです。

※1：2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業（スタートアップ投資、VCファンド運営、CVC設立・運用支援、共同事業/JV創出等）、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/