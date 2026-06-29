不動産クラウドファンディング協会、ウェブサイトをリニューアル

一般社団法人不動産クラウドファンディング協会

一般社団法人不動産クラウドファンディング協会（以下、当協会）は、6月29日に公式ウェブサイト(https://prop-crowdfunding.org/)を全面リニューアルいたしました。

当協会は2026年8月に創立3周年を迎えます。これを記念してさらなる情報の透明化と利便性の向上を目的として公式ウェブサイト(https://prop-crowdfunding.org/)を全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、投資家の皆さまに不動産クラウドファンディングへの理解を深めていただけるよう、デザインを一新。各サービスのデータを一覧化した「不動産クラウドファンディングデータベース（RCDB）(https://prop-crowdfunding.org/database/)」の機能を拡充したほか、初心者ガイドや用語集を新設しました。

リニューアルのポイント

1. 「不動産クラウドファンディングデータベース（RCDB）(https://prop-crowdfunding.org/database/)」の一新

投資家の皆さまが各サービスの状況を一目で把握できるよう、デザインを一新しました。また、各ファンドの基本情報からスケジュール、物件情報まで、透明性の高いデータを毎日更新しています。

2. 「初心者ガイド」や「用語集」の新設

投資家の皆さまの理解が深まる、初心者ガイド(https://prop-crowdfunding.org/forbeginner/)を設置。さらに、不動産クラウドファンディング特有の専門用語を分かりやすく解説する用語集(https://prop-crowdfunding.org/yogoshu/)を新設し、初心者の方から上級者までがご利用いただけるコンテンツを拡充しました。

3. 会員向けページの設置

協会が開催している勉強会やセミナーの資料や動画を共有することで、会員企業の情報共有と知見を深める事を推進しています。

当協会は、投資家の皆様が安心して不動産クラウドファンディングを活用できる環境の整備に向け、引き続き尽力してまいります。

【当協会について】

名称 ：一般社団法人 不動産クラウドファンディング協会

代表理事 ：横田 大造

ＵＲＬ ：https://prop-crowdfunding.org/

本社 ：東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階 クリアル株式会社内

設立 ：2023年8月30日

事業の内容 :

・不動産クラウドファンディングデータベースの公開・更新

・不動産クラウドファンディング業界のマーケットレポート・ホワイトペーパー等の定期的な開示

・不動産クラウドファンディング業界ルール・ガイドラインの制定

・ブロックチェーン、ＳＴＯ（セキュリティ・トークン・オファリング）の活用可能性の研究

・その他当協会の目的を達成する為に必要な事業

・上記に掲げる事業に附帯又は関連する事業

理事 監事

・代表理事 横田 大造（クリアル株式会社 代表取締役執行役員CEO）

・理事 大島 均（トーセイ株式会社 常務執行役員）

・理事 室谷 泰造（株式会社エー・ディー・ワークス 取締役常務執行役員）

・理事 杉本 宏之（株式会社シーラホールディングス 代表取締役会長）

・監事 成本 治男（TMI総合法律事務所 パートナー弁護士）