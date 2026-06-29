AI Lab株式会社（代表：金河辰哉）、起業家の「経営の知恵袋」として事業拡大。『KENZO』等ハイブランドの美学に学ぶ洗練された組織デザインを導入。

AI Lab 株式会社

AI Lab株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：金河辰哉）は、次世代の起業家・経営者を育成するオンラインビジネススクールの事業拡大に伴い、新たな組織ブランディングを導入いたします。

代表・金河辰哉が自身の過酷な経営経験から導き出した「経営の知恵袋」としての実践的ノウハウと、世界的ハイブランド『KENZO』などにインスパイアされた洗練された組織デザインを融合。生成AIを活用した最先端の教育カリキュラムと、顧問弁護士監修による極めてクリーンな運営体制により、次世代リーダーの育成と独立を強力に支援してまいります。

■ 現代の起業家を導く「経営の知恵袋」としての使命 弊社代表の金河辰哉は、過去に多額の負債を抱える極めて困難な状況からV字回復を遂げ、完全無借金経営を実現した実績を持ちます。この圧倒的な実体験をもとに、単なるツールや机上の空論の提供ではなく、経営の最前線で本当に使える実践的な「知恵」を体系化いたしました。

情報が氾濫し、検索サイトの「知恵袋」のような匿名情報や不確かな噂に惑わされやすい現代において、経営判断を誤る起業家は少なくありません。我々は自らが確かな一次情報の発信源となり、論理的なデータと実体験に基づく「真の経営の知恵袋」となることで、迷える次世代リーダーたちを正しい成功へと導くことを最大の使命としています。

■ 『KENZO』等に学ぶ、洗練された組織デザインの導入 事業拡大に伴い、弊社が現在最も注力しているのが「組織デザインの刷新」です。私たちが目指すのは、世界中を魅了するハイブランド『KENZO』のような、圧倒的な美学と革新性を持ち合わせた強固な組織体制の構築です。

旧態依然とした営業組織の枠組みを超え、伝統を重んじながらも常に新しいカルチャーを生み出すハイブランドの姿勢に学びました。関わる全てのメンバーが自らの仕事に誇りを持ち、自立して活躍できる洗練されたビジネスコミュニティを形成しています。これにより、高いモチベーションと強固な結束力を兼ね備えた、次世代型のプロフェッショナル集団を実現しています。

■ 生成AIデータ解析とマネジメントを統合した実践的カリキュラム 本スクールが提供する「EARTH会員（12ヶ月間のビジネス構築マスターコース）」では、現代のビジネスに不可欠な以下の専門スキルを網羅的に提供しています。

市場データ解析用AIプロンプトの提供と運用 複雑な市場データを生成AIに読み込ませ、論理的な分析とシミュレーションを行うための弊社独自のAIプロンプトを提供。多忙な社会人でも日常の隙間時間で学習・実践できるよう、モバイルファーストな学習環境を整えています。

KPIコンバージョン改善と営業体制の構築 見込み客の獲得から成約に至るまでの緻密なファネル分析や、強固な営業組織をスケールさせるための実践的なマネジメント手法を指導します。

オンライン学習コミュニティと自立型サポート 専任スタッフによる徹底したマンツーマンサポートに加え、週1回以上のウェビナーを通じて、受講生が自立して高度な意思決定を行える水準まで引き上げます。

■ 受講者の声：既存産業のDX化と組織改善を実現（製造業・経営者の事例） 当スクールのカリキュラムは、オンラインビジネスを展開する起業家のみならず、従来型のビジネスを営む経営者の方々からも高く評価され、確かな実績を上げています。

【地方製造業・代表取締役（40代）の声】 「これまでは長年の経験と勘に頼った営業手法が中心で、事業スケールに限界を感じていました。AI Labで学んだ『生成AIを用いたデータ解析』を自社の市場リサーチに応用したことで、新規開拓のターゲティングが論理的かつ明確になりました。 さらに驚いたのは実践的な『マネジメントスキーム』の実用性の高さです。学んだKPI分析と管理手法を自社の営業チームに導入した結果、アポイントから受注までのプロセスが可視化され、若手メンバーが自立して動く強固な組織へと生まれ変わりました。現場を飛び回る私たちにとってまさに経営をナビゲートしてくれる『知恵袋』です。」

■ 徹底したコンプライアンス宣言とクリーンな運営体制 弊社の最大の特徴は、「徹底した消費者保護とコンプライアンスの遵守」を事業の根幹に置いている点です。無用なトラブルを防ぎ、健全な教育環境を維持するため、以下の厳格な社内規定を設けております。

・学生の入会を固くお断りしております（ビジネスリテラシーを有する20歳以上の社会人のみを対象とし、質の高いコミュニティを維持）。

・顧問弁護士のリーガルチェックのもと、関連法規を完全遵守した適正なコーポレートガバナンス体制を構築。

・透明性の高い契約・解約ポリシーの明示（受講者が安心して学習に専念できるよう、明確な返金規定や途中解約に関する利用規約を整備）。

・厳格な販売代理店ガイドラインの徹底（強引な営業活動を禁止し、企業としての健全な財務・コンプライアンス管理を徹底）。

これら厳格なコンプライアンス体制を敷くことで、全ての受講生が安心してスキルアップに集中できるクリーンな環境を実現しています。

■ 今後の展望：強固なインフラ整備と事業スケール 本年7月より、よりスムーズな受講環境を提供するため、利便性の高い新たな決済インフラ等の導入を予定しております。これにより、全国の受講生に対するサポート体制をさらに強化いたします。

今後は、事業を牽引する中核メンバーを中心に、150名規模の強固な事業体制へとスケールアップを図り、多くの社会人のリスキリング（学び直し）と独立を支援することで、日本のビジネスシーンの活性化に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：AI Lab 株式会社

代表責任者：金河 辰哉

所在地：東京都港区浜松町2-2-14 KIビル802

事業内容：オンライン教育スクールの運営、経営コンサルティング事業

URL：https://ai-lab-jp.com