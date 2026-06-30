〈「ビール瓶で頭を殴られた住民が死亡」「オーナーが殺された」だけじゃない⋯わずか4年で3人死亡【史上最悪の事故物件】の正体〉から続く住人同士の些細な口論が招いた、凄惨なビール瓶殴打事件。東京都足立区の小さなビルで起きた惨劇は、終わらない悪夢の序章に過ぎなかった。3年後の住人の謎の自殺、さらにその直後にはビルのオーナーまでもが何者かに惨殺され……。わずか4年で3人が命を落とした、「最悪の事故物件