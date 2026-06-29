不動産クラウドファンディング「利回りくん」、『第5期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス』を本日から募集開始

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、当社が運営する不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、新ファンド「第5期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス(https://rimawarikun.com/customers/products/183?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund183)」の募集を2026年6月29日（月）20:00より開始いたします。

本ファンドは、募集金額5,359万円、想定利回り3.5％（年利・税引前）を予定しており、運用終了予定の「第4期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス」を再組成したファンドです。広島駅徒歩圏内という優れた交通利便性に加え、マツダスタジアムとプロムナードで直結する希少な立地に位置するハイグレードマンションを対象としており、安定した資産価値が期待できる物件へ1万円から投資いただけます。

本ファンドの概要

本ファンドは、運用終了予定の「第4期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス（ID：161）」を対象不動産そのままに再組成したファンドです。

対象不動産は、広島市南区に位置するハイグレードマンションの一室です。広島東洋カープの本拠地である「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島（マツダスタジアム）」とプロムナードで直結し、広島カープ屋内練習場と同敷地内という全国的にも希少性の高いロケーションを有しています。

さらに、JR広島駅まで徒歩圏内という交通利便性を兼ね備え、通勤・通学はもちろん、新幹線や空港リムジンバスなど広域交通へのアクセスにも優れた立地です。スポーツ・エンターテインメントと都市機能が融合するエリアとして、今後も高い居住ニーズが期待されます。



▶︎前回ファンド 第4期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス(https://rimawarikun.com/customers/products/161)

対象不動産の特徴

希少性の高いロケーション

JR広島駅徒歩圏内に位置し、マツダスタジアムとプロムナードで直結。スタジアムに隣接しながらも、周辺には商業施設や医療機関など生活利便施設が充実しており、居住環境と利便性を兼ね備えています。

快適な住環境を支える二重サッシ

遮音性・断熱性に優れた二重サッシを採用。スタジアム周辺という立地でありながら、快適な居住性に配慮された仕様となっています。

省エネ設備を導入

省エネルギー設備を採用し、日々のランニングコスト軽減に配慮。維持費の抑制に加え、中長期的な資産価値の維持・向上にも寄与することが期待されます。

出資者限定キャンペーン

本ファンドに50万円以上出資いただいた方を対象に、抽選で利回りくんコイン5,000円分をプレゼントいたします。

詳細はファンドページ(https://rimawarikun.com/customers/products/183?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund183)をご確認ください。

ファンド情報

ファンド名：第5期 パークホームズ広島ボールパークレジデンス

募集金額 ：53,590,000円

予定利回り：3.5％

分配時期 ：6ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：6ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2026年6月29日（月）20：00 ～ 2026年7月10日（金）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

ファンド詳細はこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/183?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund183

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2025年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査、2024年10月期調査に続き4年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com