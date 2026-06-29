矯正歯科治療中の方を対象にした笑顔のフォトコンテスト「第22回ブレーススマイルコンテスト」 開催！

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会第21回 最優秀賞(ジュニア部門)第21回 最優秀賞(一般部門)

矯正歯科専門開業医の全国組織である日本臨床矯正歯科医会（会長：土屋 朋未）は、矯正歯科治療中の方を対象とした笑顔のフォトコンテスト「第22回ブレーススマイルコンテスト」を開催いたします。2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで作品の募集を行います。応募された作品の中から、今年11月に入賞12作品（予定）を選出し、12月に各受賞者を発表します。

本コンテストの今年度のテーマは『スマイル、アップデート中！』です。矯正歯科治療中も最高なあなたのブレーススマイルを写真に収めてください。

本コンテストは、矯正歯科治療中の方がより前向きに治療に取り組んでいただくことを目的として、日本臨床矯正歯科医会が2005年より開催しており、今年で22回目になります（2020年度開催の第16回は新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、中止いたしました）。昨年は全国から290点と多くの作品が寄せられました。

本年度は中学生以下の「ジュニア部門」、「一般部門」の2部門に分けて選考を行います。それぞれの部門の最優秀賞には賞金7万円、優秀賞には賞金3万円を、その他入賞者にはQUOカードを贈呈いたします。募集要項は、下記をご参照ください。

応募フォームURL：https://www.jpao.jp/smile/apply/

ブレーススマイルコンテストInstagramアカウント：https://www.instagram.com/brace_smile_contest/

『第22回 ブレーススマイルコンテスト 募集要項』

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69622/table/12_1_cf57f7788a167dac41fe993620c1e277.jpg?v=202606290851 ]