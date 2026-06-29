【SHIRO】2026年7月1日（水）「SHIRO 伊勢丹新宿店」がスペシャル店舗へ移転。新たな夏の香り「ゼロペアー」を先行発売します。

株式会社シロSHOP IMAGE｜SHIRO 伊勢丹新宿店 スペシャル店舗

SHIRO 伊勢丹新宿店は2026年6月30日（火）に現行店舗での営業を終了し、7月1日（水）から2026年秋ごろまで伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス/プロモーションのスペシャル店舗へ移転いたします。

この移転にあわせ『ゼロペアー オードパルファン』を先行発売。いち早く新たな夏の香りを体感できる特別な機会です。また製品をご購入いただいたお客様には、数量限定で古紙と水から生まれた「フレグランスタグ」を店内の柱の壁面から1つプレゼント。お気に入りの香りを吹きかけてサシェのように使用したり、メッセージカードとして大切な人に贈ったり。それぞれのライフスタイルに合った用途でお使いください。この店舗とお客様の出会いの数だけフレグランスタグが減っていき、柱の表面に採用した、国産ヒノキ合板の大胆な木目が少しずつ顔を出します。この合板は、今回の役割を終えた後、テーブルの天板としてリメイク予定です。

また、店内に設置する平台什器は、過去に伊勢丹新宿店での催事でも使用していたものを再活用。SHIRO 伊勢丹新宿店のスタッフを含むSHIROのスタッフたちが、スタンプアートを施してリメイクすることで新しく生まれ変わらせます。スタンプアートに使用するのは店舗では使用できない、制作過程で生まれたフレグランスタグのサンプル品と、塗装メーカーの倉庫で眠っていた残塗料を中心とした白色の自然塗料。未来へ向かって進化を続ける自分たちのお店を、自分たちの手で更新させていくように心を込めて制作します。破棄物ゼロを目指すSHIROの想いが詰まった、唯一無二の什器。期間限定店舗へご来店の際は、ここだけの特別な空間や催しにも注目してみてください。

今回のスペシャル店舗へ移転後7月22日（水）には、伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリーにも店舗を拡大。2026年秋ごろまで本館1階の店舗と並行して営業いたします。この期間だけの特別な「SHIRO 伊勢丹新宿店」で、皆様にお会いできますことを心より楽しみにしています。

7月1日（水）先行発売｜『ゼロペアー オードパルファン』

ゼロペアー オードパルファン 40mL/4,400円（税込）

廃棄物ゼロを目指すSHIROの取り組みの中で、リニューアルや生産終了などによって倉庫に眠っていた香料と資材から生まれたZERO COLLECTION FRAGRANCE。フレッシュなペアーにフリージア ミストとホワイトティーを重ねた、この夏だけの「ゼロペアー」の香りが新登場。みずみずしいペアーとアプリコットに、レモンが軽やかにはじける明るくフレッシュなトップノートから、フリージアやローズが咲き誇る上品なフローラルに、すっきりとしたグリーンティーが重なり、透明感のある香りへ。やがてムスクやアンバー、ウッディがやさしく溶け合い、穏やかで心地よい余韻を残します。最も早く新たな夏の香りを体感できる特別な機会にぜひお出かけください。

スペシャル店舗とお客様をつなぐ、古紙から生まれた「フレグランスタグ」

フレグランスタグを制作してくださっているのは、古紙リサイクルのプロである栗原紙材株式会社。世の中から排出され栗原紙材さんのもとに集まった、新聞紙や段ボール、オフィス古紙と水を原料とし、軽量ながら優れた緩衝性をもつパルプモールドは、接着剤を使用しないため、永久的な循環が可能な素材であり、プラスチックの代替としても注目されています。回収された紙の配合によって仕上がる色が大きく3色に分かれ、よく見るとそれぞれ色の出方や表情に個性があることに気がつきます。使い続けることも未来を明るくするアクションのひとつ。フレグランスタグがお客様の生活に寄り添い続けることを願っています。

自分たちの手でリメイクを施し、生まれ変わった平台什器

古紙と水から生まれたパルプモールド製の「フレグランスタグ」SHIROのスタッフがリメイクを施す平台什器

店内で皆様をお迎えする平台什器は、過去に伊勢丹新宿店での催事でも使用していたものを再活用しています。今までの記憶と、未来へ向かって進化を続けるこれからのSHIRO 伊勢丹新宿店をつなげる特別なピースです。今回は長年使用してきたこの什器をSHIRO 伊勢丹新宿店のスタッフたちを含む、SHIROのスタッフたち自身がスタンプアートを施し、新たに生まれ変わらせます。既存の什器に新たなクリエイティブを加えて再活用することで、お店づくりにおいてもSHIROは廃棄物ゼロを目指し続けます。

PARTNER｜店舗設計

設計を担当したDRAWERSの小倉 寛之さんは、空間デザインにおいて美しさや利便性を追求すると同時に“つくる責任”を意識し、未来を考えたプロダクトデザインやクリエイションを行っています。2024年にオープンした北海道長沼町の一棟貸し宿泊施設「MAISON SHIRO」をはじめ、韓国「SHIRO Seongsu」、台湾「SHIRO 誠品生活南西店」、香港「SHIRO K11Musea」、そしてSHIROの東京オフィスの設計も担当しています。

小倉 寛之 HIROYUKI OGURA

兵庫県小野市出身。京都造形芸術大学（現 / 京都芸術大学）芸術学部環境デザイン学科卒。

cafe co.勤務ののち、2011年インテリアデザイン事務所DRAWERSを設立。循環し、未来につながる創作活動に取り組む。2020年より、クライアントワーク以外の活動をスタート。そして、インテリアデザインを通して、廃材に新たな価値を生み出すプロダクトブランド「wa/ter」の運営も行う。

DRAWERS：https://drawers-design.com/ @tete_drawer(https://www.instagram.com/tete_drawer/)

wa/ter：https://water-sup.com/ @water_products_design(https://www.instagram.com/water_products_design/)

【店舗情報】

店舗名｜SHIRO 伊勢丹新宿店

移転日｜ 2026年7月1日（水）

所在地｜ 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー

コスメティックス/本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー ※7月22日（水）より

営業時間｜ 10:00-20:00

取扱製品｜ スキンケア・メイクアップ・フレグランス

施設HP｜ https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html

SHIROについて

「自分たちが毎日使いたいものをつくる」というシンプルな想いからスタートしたコスメティックブランド。自社内に開発から販売まですべての機能を持ち、創業当初からエシカルな信念に基づくものづくりを続けている。厳しい自然が育んだ素材を国内外から見つけ出し、そのちからを最大限に引き出すスキンケア、メイクアップ、フレグランスアイテムを提案。日本全国に直営店舗を展開するほか、ロンドンや台湾、韓国、香港に実店舗を構え、米国では自社EC、中国では越境ECでの販売を行う。製品に使う素材同様、厳選した食材を届ける食のセレクト[SHIRO LIFE]、素材のおいしさを料理で伝えるカフェ[SHIRO CAFE]、SHIROが提案する美しさを最大限体感できるサロン[SHIRO BEAUTY]などの業態も展開。

2021年6月から、SHIROの創業地である北海道砂川市にて、工場の移転新設と市全体の活性化を目指すまちづくり「みんなのすながわプロジェクト」を推進。2023年4月に新工場と付帯施設を含む「みんなの工場」をオープン。

2024年4月、従来の方法とは異なる、森林環境に配慮した“森の都合に合わせた設計建築”を進め、一棟貸しの宿泊施設「MAISON SHIRO（メゾンシロ）」を北海道長沼町にオープン。ブランド誕生から15周年を迎えた2024年には、ものづくりとお店づくりのにおいて、すべての資源の価値を見つめ直す「SHIRO 15年目の宣言」を表明し、地球の未来のために廃棄物ゼロを目指すことに取り組む。また、「SHIROリユースプロジェクト」が始動。社会の新しい標準を創出するため、使用済みガラス容器と衣類を回収する。

2025年11月、「みんなの工場」の敷地内に森の恵みと香りを味わうイノベーティブレストラン「MORISHIRO」をオープン。2026年3月、ブランド初の展覧会「PAY FORWARD -すこし世界をよくするために」をみんなの工場で開催。2027年1月、宿泊施設「みんなのホテル」と、サービス付き高齢者向け住宅「みんなのおうち」で構成される「PARK SHIRO」をオープン予定。

会社概要

企業名｜株式会社シロ

所在地｜ 〒107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー 8F

設立｜1989年10月23日

代表取締役｜福永 敬弘 （ふくなが たかひろ）

事業内容｜自社ブランド「SHIRO」の企画、開発、製造、販売、店舗運営 （「SHIRO / 化粧品、雑貨」「SHIRO LIFE / 食物販」「SHIRO CAFE / 飲食」「SHIRO BEAUTY / サロン」）

SHIRO オフィシャルサイト / オンラインストアの運営、通販事業運営

直営ホテルの運営（「MAISON SHIRO」「PARK SHIRO／みんなのホテル」※2027年開業予定）

レストランの運営（「MORISHIRO」）

北欧インテリア雑貨の輸入、販売代理（「biotope」）

コーポレイトサイト｜https://hello.shiro-shiro.jp/

公式オンラインストア｜https://shiro-shiro.jp/

公式Instagram｜https://www.instagram.com/shiro_japan