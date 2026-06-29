取り組み紹介｜栃木県民共済 presents BREX with 幼稚園・保育園訪問活動

株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックスは、地域貢献活動の一環として、2009年より栃木県内の幼稚園・保育園を訪問する活動を継続的に実施しています。

2026年度は、地域貢献プロジェクト「BREX with」の一環として、栃木県民共済の協賛のもと、ブレッキーやBREXY、スクールコーチが県内の幼稚園・保育園を訪問。スポーツやダンスを通じて、子どもたちに身体を動かす楽しさや仲間と協力する大切さを伝える活動を行なっています。

BREXYやブレッキーの訪問をご希望の幼稚園・保育園のみなさまは、お気軽にお問い合わせください！

BREX with(https://www.utsunomiyabrex.com/brex-with/)

園訪問活動のお申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv5_ZFXpJDGceW9p27FKbJIxHCkKZvDFL_DhjFMgRHuleS5g/viewformお問い合わせはこちら :https://form.utsunomiyabrex.com/info?_gl=1*1k28fo7*_gcl_au*MTAxMTg3MTU3My4xNzc4NTY2MDU4*_ga*MTY5OTYyMi4xNzcxNjMxOTk5*_ga_G5SN8S0FM8*czE3ODI0NTA4NTQkbzU1NyRnMCR0MTc4MjQ1MDg1OCRqNTYkbDAkaDA.

ブレックスでは地域や社会から愛されるチームであり続けられるよう、ファン、スポンサー、自治体、メディアをはじめとした地域の皆さまと連携しながら、よりよい社会の実現に向けて、ブレックスとしてできることに全力で取り組んでいきます。

お問い合わせはこちら :https://form.utsunomiyabrex.com/info?_gl=1*8z7tsf*_gcl_au*NTk2ODI3MzMuMTc3Njk5MzE5MA..*_ga*MTU4Nzg2NDA1Mi4xNzQ1NDc1MzM2*_ga_G5SN8S0FM8*czE3ODI0NTE5ODQkbzI2NyRnMCR0MTc4MjQ1MTk4NiRqNTgkbDAkaDA.BREX withでは活動をサポートしていただけるパートナー企業様を幅広く募集しています。 お気軽にお問合せ下さい。