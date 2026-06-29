2017年より韓国でK-POPアイドルとして活動をスタートしたKENTA SANGGYUNの日本人メンバーKENTAがホストとなり、毎回異なるゲストとテーマカラーでお送りするコラボレーションライブイベント「THE COLOR - KENTA Collaboration Live」のVol.3が2026年8月8日(土)に開催されることが決定いたしました。





THE COLOR_Vol.3_poster





「THE COLOR - KENTA Collaboration Live」は、KENTA本来の“色”と、さまざまなアーティストの“色”が交わり、新たな表現を生み出すコラボレーションライブ。毎回ひとつの「色」をテーマに、その世界観やメッセージに合わせたゲストアーティストを迎えてステージを構成し、KENTAという“キャンバス”に、それぞれのアーティストが持つ個性や魅力という“色”を重ねることで、これまで公演ごとに異なる魅力とストーリーを描き出す唯一無二のライブイベントです。





そんな「THE COLOR - KENTA Collaboration Live Vol.3」では、ゲストにMYNAMEのGUN WOOの出演が決定！K-POPグループMYNAMEのリーダーとして韓国と日本で積極的に活動を続け、2016年1月にアルバム「I AM 27」を発売以降はソロアーティストとしても活動をスタート。2025年はMYNAMEの活動も再開し、来る7月25日には「MYNAME JAPAN DEBUT 14th Anniversary LIVE 2026」の開催、また9月にはソロライブの開催も決定しています。





今回が初共演となるKENTAとGUN WOOの2人が、“空色”をテーマカラーにお届けする「THE COLOR - KENTA Collaboration Live Vol.3」で、どんなステージを見せてくれるのか、ぜひ会場で直接ご確認ください！









【公演概要】

公演名 ： THE COLOR - KENTA Collaboration Live Vol.3

公演日時 ： 2026年8月8日(土)

1部 開場13:00 / 開演13:30

2部 開場17:00 / 開演17:30

会場 ： TIAT SKY HALL(羽田空港第3旅客ターミナル直結)

出演 ： KENTA(KENTA SANGGYUN)、GUN WOO(MYNAME)

主催 ： side up / 株式会社CuCon

企画 ： 合同会社MIDUMU

制作・運営： 株式会社MSC





■チケット料金：9,900円(税込) お見送りハイタッチ付き

※全席指定／ドリンク代別途必要／未就学児童入場無料

※席が必要な場合は有料

枚数制限 ：お1人につき4枚まで





チケット販売スケジュール：

■オフィシャル先行販売・MYNAMEモバイル先行販売

2026年7月3日(金)18:00～2026年7月17日(金)23:59

■当落発表・入金期間

2026年7月21日(火)12:00～2026年7月24日(金)23:59

■一般チケット発売日

2026年7月27日(月)18:00～2026年8月7日(金)23:59





LivePocketチケットにてお申込・抽選・販売を行います。

ご登録いただくメールアドレスにお知らせ、当落結果など重要なメールをお送りいたしますので、ドメイン指定受信を設定している方は必ず「＠livepocket.jp」からのメールを受信できるよう事前に設定をお願いいたします。





【公演に関するお問い合わせ】

「THE COLOR」制作進行委員会： thecolorkenta@gmail.com









■KENTA プロフィール

KENTA

1995.01.10生まれ / 群馬県出身

2017年 韓国の人気オーディション番組＜PRODUCE101 シーズン2＞に出演し、101名の参加者の中たった1人の日本人であったにもかかわらず最終24位という結果を残す。番組終了後にファンの熱い要望を受け同番組に出演した6名によるプロジェクトグループJBJのメンバーとしてデビューし、2017年10月から2018年4月までの7ヶ月活動。2018年10月からは、JBJのメンバーだったキム・サンギュンとデュオを結成し日韓デュオKENTA SANGGYUNとして活動。2021年からはアートプロジェクト「MADE in KENTA」をスタート、2024年1月には初の書籍「日本人が韓国に渡ってK-POPアイドルになった話。」をKADOKAWAより出版した。2025年5月からはSANGGYUNが兵役中のためソロ活動中。

https://www.instagram.com/rkm0855/

https://x.com/kenta_sanggyun









■GUN WOO プロフィール

GUN WOO

1989.01.30生まれ / 韓国出身

2011年にMYNAMEのリーダーとして「Message」で韓国デビュー、2012年に日本デビューを果たす。韓国と日本を中心に積極的に活動を続け、2016年1月にはアルバム「I AM 27」を発売し、ソロアーティストとしても活動をスタートした。メインボーカルである彼の高音ボイスは聴く人を魅了し、バラードからR＆Bまで色んなジャンルを制作できるのも彼の魅力の1つである。2025年にはMYNAMEの活動も再開し、2026年4月に「RE:BLUE」をリリースし、5月から6月にかけてライブツアー「MYNAME LIVE TOUR 2026 -RE:BLUE-」を開催、さらに7月25日には「MYNAME JAPAN DEBUT 14th Anniversary LIVE 2026」の開催も決定。さらに9月にはソロライブの開催も決定している。

https://sp.myname-mobile.com/

https://x.com/Mybabygunwoo

https://www.instagram.com/iibbgwiixxy/