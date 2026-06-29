【JAF島根】夏休みのお出かけ前に取り付け状況をチェック！「チャイルドシート取り付け点検」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）島根支部（支部長 野々村 健造）は、7月13日（月）～17日（金）の期間に同支部（島根県松江市東津田町）で、「チャイルドシート取り付け点検」を実施します。

チャイルドシートに子どもを乗せた時に、装置がぐらついたりしていませんか？

もしかしたらチャイルドシートの取り付け方の間違いやシートベルトで固定する際の締め付けが不足している可能性があり、しっかり取り付けられているか定期的に確認が必要です。

夏休みなどでお子さまとお出かけの機会が多くなる前に、あらためて取り付け状況の点検をおすすめしています。

■「チャイルドシート取り付け点検」

昨年の「チャイルドシート使用状況全国調査」では、島根県の使用率は88.5％と全国平均を6.1ポイント上回っていますが、未だ11.5%の車が未使用でした。また、全国８地域で実施した「チャイルドシート取り付け状況調査」では正しく車両に取り付けられていたのは74.8％、チャイルドシートに正しく着座していた子どもは55.6％で、取り付け状況・着座状況について課題があることが判りました。

大事なお子さまの命を守るチャイルドシートの取り付け状況を確認し、適切に取り付けできるようにマンツーマンでアドバイスします。

【JAFホームページ 地域ニュース・ご当地情報島根】

https://jaf.link/32-2026-005-02 または「JAF島根 ご当地情報」で検索



※チャイルドシート使用状況全国調査（2025年調査結果）

https://jaf.link/32-2026-005-03



期 間：7月13日（月）～7月17日（金）

場 所：JAF島根支部（島根県松江市東津田町1092-1）

時 間：約30分（10:30～16:00）

費 用：無料

申込方法：希望日前日までに電話で予約

TEL：0852-25-1123（平日10:00～17:00）