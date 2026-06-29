「ちゃんこ江戸沢」文月のおすすめ 9メニュー 7月1日（水）～ 7月31日（金）発売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

「ちゃんこ江戸沢」では毎月、季節の美味しさを提供する限定メニューを販売しています。7月は9種類。夏本番を向かえる季節にぴったりのお料理をご用意いたしました。レモンの風味が清涼感を演出する「真タラ炙り塩レモン握り」に、酢の酸味とサバの脂が絶妙に調和した、あて巻き「〆サバ昆布巻き」。そして、上品な美味しさと写真映えにぴったり「ツナと柴漬けのブルスケッタ」などでございます。どうぞ、この機会にご利用ください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

ちゃんこ江戸沢 文月のおすすめ

販売期間： 7月1日（水）～ 7月31日（金）

両国総本店、両国総本店別館、埼玉新座店にて開催

・両国総本店 東京都墨田区両国3-24-11 03-5600-1011

・両国総本店別館 東京都墨田区両国3-26-4 03-5600-3211

・埼玉新座店 埼玉県新座市野火止6-4-2 048-482-1177

◎ 文月のおすすめ メニュー

※画像はイメージでございます。

■真タラ炙り塩レモン握り（2貫）

420円（税込462円）

岩手県産・真タラの柔らかな口当たりと爽やかなレモンの風味を

お楽しみください。暑気払いにぴったりのメニューです。

真タラ炙り塩レモン握り（2貫）■炙りのどぐろ握り（2貫）

480円（税込528円）

脂のりの良い高級魚「のどぐろ」を炙って、さらにジューシーな

旨みを引き立てました。お酒との相性も抜群です。

炙りのどぐろ握り（2貫）■真タラの刺身

690円（税込759円）

あっさりした味わい、ほのかな甘みの岩手県産の真タラの刺身で

す。後味もすっきりで気温の高くなるシーズンにぴったりです。

真タラの刺身■太刀魚炙り塩レモン握り（2貫）

450円（税込495円）

炙ることによって香ばしさが際立つ太刀魚の皮の風味を塩レモン

の爽やかな酸味と共にお楽しみください。

太刀魚炙り塩レモン握り（2貫）■～ 北海道産昆布使用 ～ 〆サバ昆布巻き

490円（税込539円）

サバの風味と昆布の香り、食感が絶妙に調和したあて巻きです。

お口に入りやすいコンパクトサイズでお箸もお酒も進みます。

～ 北海道産昆布使用～ 〆サバ昆布巻き■冷やし焼き茄子

490円（税込539円）

ふくよかな食感と、焼き茄子の独特の甘み、みずみずしい味わい

は夏の癒しメニューです。

冷やし焼き茄子■やみつきゴーヤ唐揚げ

490円（税込539円）

夏メニューの代名詞・ゴーヤ。カラッと揚げることで、ほろにがさ

が抑えられ、食べやすく仕上げました。やみつきになる美味しさで

す。

やみつきゴーヤ唐揚げ■ふわふわ！お魚ザンギ

650円（税込715円）

北海道で有名な唐揚げ料理「ザンギ」をちゃんこ江戸沢らしくお

魚の肉で調理いたしました。ふわふわ食感が食べやすく食指が動

きます。

ふわふわ！お魚ザンギ■ツナと柴漬けのブルスケッタ

390円（税込429円）

「京都三大漬物」の一つと称されるしそのあざやかな紫色と酸味が

特徴の柴漬けを身の柔らかいツナと和えました。ブルスケッタの

歯ごたえと共にお楽しみください。カラフルで写真映えにもおす

すめメニューです。

ツナと柴漬けのブルスケッタ

・グランドメニュー お品書き https://ys-holdings.co.jp/edo/?page_id=2784(https://ys-holdings.co.jp/edo/?page_id=2784)

●「ちゃんこ江戸沢」について

昭和49年創業、元力士の創業者から伝統の味を受け継いできました。江戸沢では、ちゃんこ鍋本来のソップ（＝スープ）炊きにこだわり、特に旨味の強い「老鶏（ひねどり）」からスープを炊き出しています。味付けは、鶏がらスープの旨味と香りが感じられるように、独自の割合で「うすくちしょうゆ」と「こいくちしょうゆ」を配合した自慢の醤油味をはじめ、味噌味・塩味の3つのスープをご用意しております。

■ 3つのこだわり

１. 鶏ソップ鍋

相撲界では鶏がら（肉を取ったあとの鶏の骨。出汁を取るのに用いる）の事をソップといい、特に鶏の旨味の強い「老鶏（ひねどり）」のガラからスープを炊き出しています。味付けは「うすくちしょうゆ」と「こいくちしょうゆ」を独自の割合で配合し、塩味とコクを合わせもったスープの旨味と香りを感じていただけます。また、その鶏がらスープを鶏肉や野菜に程よく、しみ込ませ、お客様

の口の中で、程よい歯ごたえと共に美味しさが広がる「ちゃんこ鍋」を提供しています。

２. 具材やスープへのこだわり

当店では具材たっぷりで食べごたえのあるちゃんこ鍋をご提供しております。美味しさ・栄養バランスを考え、12品目※の具材の組み合わせにこだわっています。自慢のスープに数種の野菜から出る水分や旨味が加わることで、独特の風味豊かな鍋が出来上がります。

※基本12品目の具材 → 白菜・もやし・玉ねぎ・にら・もやし・長ネギ・水菜・ごぼう・人参・油揚げ・くずきり・豆腐

３. 和モダンな個室空間

店内は和を基調とした、木目の優しさと畳が香るモダンな雰囲気です。店内に描かれている相撲絵は、日本の伝統文化に触れながら食事を楽しめると海外からのお客様にも大変人気です。大小さまざまな個室をご用意しているため、プライベートな食事会にも最適です。

「ちゃんこ鍋」の由来 について

両国総本店 店内

相撲部屋で鍋を食べるようになったのは明治時代。十九代横綱の出羽海部屋が相撲部屋のちゃんことして鍋をメインの食事にしたことが始まりです。由来は諸説ありますが、相撲部屋での親方と弟子の関係からきていると言われていて、親方を「父親＝ちゃん」とし、弟子を「子＝こ」として、一緒に食べるので「ちゃんこ」と言われています。また、野菜やきのこ類、豆腐、肉魚がバランスよく入り、煮込んでいるから消化もよく、体が温まって代謝も向上。日本の風土が生んだヘルシー料理の一つです。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年：1959年11月 資本金：100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

ちゃんこ江戸沢 公式HP https://ys-holdings.co.jp/edo/

ちゃんこ江戸沢 公式Instagram https://www.instagram.com/chanko_edosawa_ryogoku/