海鮮居酒屋「鮨のえん屋」文月のおすすめ 9メニュー 7月1日（水）～ 7月31日（金）販売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

東京と埼玉で展開する海鮮居酒屋「鮨のえん屋」では毎月、季節の美味しさを提供する限定メニューを販売しています。7月は9種類。夏本番を向かえる季節にぴったりのお料理をご用意いたしました。レモンの風味が清涼感を演出する「真タラ炙り塩レモン握り」に、酢の酸味とサバの脂が絶妙に調和した、あて巻き「〆サバ昆布巻き」。そして、上品な美味しさと写真映えにぴったり「ツナと柴漬けのブルスケッタ」などでございます。どうぞ、この機会にご利用ください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

鮨のえん屋 文月のおすすめ

販売期間：7月1日（水） ～ 7月31日（金）

・中野北口店 東京都中野区中野5-60-15岩間ビル1階・2階 03-3388-5188

・東京調布店 東京都調布市小島町1-35-3濱の家ビル1階 0424-40-3321

・東京三鷹店 東京都三鷹市下連雀3-27-9ニューエミネンス2階 0422-72-8116

・玉深谷店 埼玉県深谷市西島町2丁目14-9 048-572-9955

・東京荻窪店 東京都杉並区上荻1-13-10 共栄ビル1階 03-5335-5639

※新高円寺店では実施いたしません。

◎ 文月のおすすめ メニュー

※画像はイメージでございます。

■真タラ炙り塩レモン握り（2貫）

420円（税込462円）

岩手県産・真タラの柔らかな口当たりと爽やかなレモンの風味を

お楽しみください。暑気払いにぴったりのメニューです。

真タラ炙り塩レモン握り（2貫）■炙りのどぐろ握り（2貫）

480円（税込528円）

脂のりの良い高級魚「のどぐろ」を炙って、さらにジューシーな

旨みを引き立てました。お酒との相性も抜群です。

炙りのどぐろ握り（2貫）■真タラの刺身

690円（税込759円）

あっさりした味わい、ほのかな甘みの岩手県産の真タラの刺身で

す。後味もすっきりで気温の高くなるシーズンにぴったりです。

真タラの刺身■太刀魚炙り塩レモン握り（2貫）

450円（税込495円）

炙ることによって香ばしさが際立つ太刀魚の皮の風味を塩レモン

の爽やかな酸味と共にお楽しみください。

太刀魚炙り塩レモン握り（2貫）■～ 北海道産昆布使用 ～ 〆サバ昆布巻き

490円（税込539円）

サバの風味と昆布の香り、食感が絶妙に調和したあて巻きです。

お口に入りやすいコンパクトサイズでお箸もお酒も進みます。

～ 北海道産昆布使用～ 〆サバ昆布巻き■冷やし焼き茄子

490円（税込539円）

ふくよかな食感と、焼き茄子の独特の甘み、みずみずしい味わい

は夏の癒しメニューです。

冷やし焼き茄子■やみつきゴーヤ唐揚げ

490円（税込539円）

夏メニューの代名詞・ゴーヤ。カラッと揚げることで、ほろにがさ

が抑えられ、食べやすく仕上げました。やみつきになる美味しさで

す。

やみつきゴーヤ唐揚げ■ふわふわ！お魚ザンギ

650円（税込715円）

北海道で有名な唐揚げ料理「ザンギ」を鮨のえん屋らしくお魚の肉

で調理いたしました。ふわふわ食感が食べやすく食指が動きます。

ふわふわ！お魚ザンギ■ ツナと柴漬けのブルスケッタ

390円（税込429円）

「京都三大漬物」の一つと称されるしそのあざやかな紫色と酸味が

特徴の柴漬けを身の柔らかいツナと和えました。ブルスケッタの

歯ごたえと共にお楽しみください。カラフルで写真映えにもおす

すめメニューです。

鮨のえん屋について

ツナと柴漬けのブルスケッタお食事メニュー :https://ys-holdings.co.jp/enya/%e3%81%8a%e9%a3%9f%e4%ba%8b/

1995年、東京都中野区に1号店をオープンいたしました。新鮮な魚介類を職人の手さばきによって調理、素材の風味をたっぷり楽しんでいただけるお料理を提供しています。東京都に5店舗、埼玉県に1店舗。店内は和を基調としたモダンで凛とした空間を演出しています。お部屋も少人数、大人数、多様な用途にも対応いたしております。ごゆっくりくつろぎください。また、和食と言えば、「日本酒」「焼酎」。季節限定など様々な種類の日本酒をご用意しています。食と空間とおもてなしの接客。「満腹、満福」をモットーにお客様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

鮨のえん屋 HP https://ys-holdings.co.jp/enya/

鮨のえん屋 公式インスタグラム https://www.instagram.com/enya_koushiki/?hl=ja