濃度にこだわり、純度に洗練を。34%浸透型*¹ ピュアビタミンC*² 美容液が新登場

株式会社リツビ

化粧品・美容機器などの卸業・企画・開発・輸入を行う株式会社リツビ＆メディカランド（所在地：東京都江東区）は、美容医療機関専売ブランド『Dr.MESOCEUTICAL(R)』より、浸透型ピュアビタミンC美容液「VC SERUM DR 34」を、2026年6月22日（月）より新発売いたします。

VC SERUM DR 34は、さまざまな肌と向き合ってきた長年の経験と独自の技術をもとに、15年にわたる研究により誕生しました。ビタミンC誘導体フリーでピュアな成分の浸透を実現し、大人肌を全方位ケアする美容液です。

VC SERUM DR 34公式サイト：https://www.ritsubi.co.jp/product/vc-serum-34-dr/

*¹角質層まで

*²製品の安定化剤

【開発背景】

美容医療への関心が高まる中、自宅でも本格的なスキンケアを求めるニーズが高まっています。特にビタミンCは、美容施術後のホームケアや日常的なエイジングケア*³を支える成分として、多くの美容医療機関で注目されています。

一方で、「刺激が気になる」「乾燥しやすい」といった使用時の課題を感じるユーザーも少なくありません。

VC SERUM DR 34は美容医療機関専売品として、濃度と純度にこだわって開発。高い濃度と強い刺激を感じにくい処方を実現しました。

ビタミンC美容液が初めての方から既に愛用されている方まで、日常的にお使いいただけます。

*³年齢に応じたお手入れ

【商品概要】

商品名：VC SERUM DR 34

内容量：12mL

価格：22,000円（税込）

発売日：2026年6月22日（月）

【VC SERUM DR 34の特徴】

◆ ピュアビタミンC34％美容液

Dr.MESOCEUTICAL(R)は、長年の研究により純度99%以上のピュアビタミンCを濃度34％で美容液に配合することを初めて実現。

独自浸透テクノロジーで、高濃度ピュアビタミンCを肌の奥まで届け、肌のキメを整えてハリを与え、くすみ*⁴を感じにくい透明感*⁵のある肌へ導きます。

*⁴肌のツヤが不足しているように見える状態

*⁵ 乾燥でくすんで見える肌が、潤ってキメの整った明るい肌印象になること

◆ 独自浸透テクノロジー「VCore-X(TM)」

水にも油にもなじむ”両親媒性”のセラムベースにより、美容成分が肌のラメラ構造の層を越えて*⁶浸透。無水処方でピュアな成分の働きを維持したまま、肌の奥まで届ける独自開発の浸透テクノロジーです。

美容成分をしっかりと届け、効率的に効果を発揮します。

*⁶角質層まで

◆肌の負担を抑えた設計

VC SERUM DR 34は防腐剤や抗菌剤、アルコールなどを含まない「6つのフリー処方」を採用。必要な成分だけを厳選したシンプルな処方で肌への負担を抑えます。

【VC SERUM DR 34がおすすめの方】

・ハリ、弾力不足の方

・肌のキメ、毛穴の気になる方

・乾燥による潤い不足が気になる方

・くすみのない透明感を目指す方

【Dr.MESOCEUTICAL(R)とは】

Dr.MESOCEUTICAL(R)は「Ever True,Ever You―浸透テクノロジーが導く 美の進化」をブランドコンセプトに掲げる美容医療機関ブランドです。MESOCEUTICAL(R)が2009年に創設し、独自の浸透テクノロジーの技術を用いて医療施設向けに商品開発を行っています。

【会社概要】

商号 ： 株式会社リツビ＆メディカランド

所在地 ： ＜東京本社＞

〒135-0063 東京都江東区有明3-6-11

東京ファッションタウンビル東館8F

＜福岡本社＞

〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固1-15-6 KH22ビル

設立 ： 1993(平成5)年4月

事業概要： 化粧品／美容機器の輸入・卸業／商品企画・開発／

健康食品／通販業

URL ： https://www.ritsubi.co.jp/