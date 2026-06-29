阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、6月30日（火）～7月5日（日）に開催する外周フードイベント第三弾「甲子園 からあげ祭」の出展店舗を決定しました。

日本唐揚協会協力のもと、10回目の開催となる今年は、「からあげグランプリ(R)」の最高金賞受賞店を中心に、人気店が大集結！人気の「揚匠 しげ盛」や「元祖 中津からあげ もり山」など全11店が登場します！

観戦チケットをお持ちのお客さまはもちろん、お持ちでない方でもご参加いただけますので、是非、阪神甲子園球場にお越しいただき、絶品からあげの祭典をお楽しみください！

詳細は、次のとおりです。





【「甲子園 からあげ祭」の詳細】





1 日時（予定）

6月30日（火）～7月2日（木） 対中日ドラゴンズ戦

7月3日（金）～7月5日（日） 対広島東洋カープ戦

…店舗営業14：30～18：30（開門16：00／試合開始18：00）





※天候など諸般の事情により、予告なく変更、または中止となる場合があります。





2 開催場所

阪神甲子園球場外周1塁側ミズノスクエア、甲子園駅前広場、

外周レフト側OBAYASHI-SITE









3 出店店舗

（1）ミズノスクエア





（2）甲子園駅前広場





（3）OBAYASHI-SITE





4 ステージイベント

お笑いコンビ「もも」が外周ステージに登場！阪神タイガース、阪神甲子園球場への想いを語ります！





■開催日時（予定）

6月30日（火） 15：30頃 ＠ミズノスクエア

■出演（予定）

MC：TigersGirls

ゲスト：もも（吉本興業）

※諸般の事情により、予告なく変更、または中止となる場合があります。





※本紙掲載の商品写真は全てイメージです。実際の提供とは異なる場合があります。





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





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リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/a89941907a9c77503349fdcb6c0fd49eb7d0eb89.pdf





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